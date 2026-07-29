Разбой спустя восемь лет раскрыли по фотороботу в Жамбылской области

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Иногда одна деталь, оставшаяся в материалах уголовного дела, спустя годы становится ключом к раскрытию преступления

Фото: Polisia.kz

В Министерстве внутренних дел РК сообщили о раскрытии преступления 8-летней давности, передает Kazpravda.kz

Согласно материалам уголовного дела, в 2018 году на автодороге в Меркенском районе неизвестный мужчина напал на женщину. Применив насилие, он избил потерпевшую и похитил ее золотые украшения, после чего скрылся с места преступления.

Сразу после происшествия полицейские провели комплекс необходимых следственных и оперативно-розыскных мероприятий. Со слов потерпевшей был составлен фоторобот предполагаемого нападавшего, однако установить его личность тогда не удалось. Несмотря на это, работа по уголовному делу не прекращалась.

Спустя восемь лет, во время анализа материалов нераскрытых преступлений, один из сотрудников полиции обратил внимание на фоторобот и узнал в изображенном мужчине человека, которого видел ранее. Полученная информация стала отправной точкой для дальнейшей оперативной разработки.

«В результате комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции при координации прокуратуры установили местонахождение и задержали 41-летнего подозреваемого. По данному факту проводится досудебное расследование»,  детализировали в правоохранительных органах.

Этот случай еще раз подтверждает: для полицейской работы нераскрытые преступления не теряют своей актуальности. Даже спустя годы каждое уголовное дело остается в поле зрения правоохранителей, а современные методы расследования, профессиональный опыт и внимательность сотрудников позволяют установить виновных и восстановить справедливость, подчеркнули в МВД.

#расследование #преступление #разбой #фоторобот

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