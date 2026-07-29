Руководителей финпирамиды Sax Invest осудили в Актау

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Актау вынесли приговор участникам организованной преступной группы, причастным к созданию и руководству финансовой пирамиды Sax Invest, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, под видом инвестиционного фонда организаторы предлагали вложения в ценные бумаги, финансовые инструменты и другие активы, а также заявляли об участии в международном проекте по добыче алмазов в странах Африки.

С 2018 по 2022 годы в преступную схему было вовлечено более тысячи вкладчиков из Астаны, Актобе, Уральска и Актау. Общая сумма привлеченных средств превысила 9 млрд тенге.

В ходе следствия установлено, что значительная часть вложений перечислялась не на счета компании, а на личные счета организаторов. Впоследствии деньги были использованы в личных целях, в том числе на азартные игры, покупку квартир, строительство частного дома и другие нужды.

«В суде восемь участников преступной группы признаны виновными и приговорены к лишению свободы на сроки от 6 до 7 лет. В доход государства конфискованы частный дом и цифровые активы. Кроме того, до разрешения вопроса об исполнении гражданских исков сохранен арест на имущество осужденных, включая два автомобиля, две квартиры и земельный участок», – добавили в АФМ.

Там же добавили, что приговор не вступил в законную силу.