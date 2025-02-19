Грызуны переносят опасную инфекцию

Здравоохранение
5
Наталия Портнягина
собственный корреспондент по ЗКО

В Западно-Казахстанской области в девять раз увеличилась заболеваемость геморрагической лихорадкой с почечным синдромом.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным департамента санитарно-эпидемиологического кон­тро­ля ЗКО, за прошлый год зарегистрировано 27 уточненных случаев ГЛПС в районе «Байтерек», Бурлинском районе и по городу Уральску. Одной из причин столь резкого роста заболеваемости стал весенний паводок. По информации Уральской противочумной станции, с 2020 по 2024 год отмечен десятикратный рост мышевидных грызунов, которые и являются переносчиками опасной инфекции. При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие выезжали на рыбалку, участвовали в сенокосах.

Течение болезни и ее последствия могут быть серьезными для организма, поэтому при обнаружении симптомов, подозрении на «мышиную лихорадку» санэпидемиологи настоятельно советуют обратиться в медучреждения, сдать анализы. В целях профилактики рекомендуется использование респиратора при работе с сеном, зерном, в пыльных помещениях, где могут обитать грызуны. Нельзя использовать продукты, которые могут быть заражены мышами. Местные исполнительные органы должны контро­лировать своевременное проведение дератизационных работ.

#инфекция #грызуны #ГЛПС

Популярное

Все
Астана переходит в «умный» режим
Усилить потенциал страны
В посольстве Казахстана в РФ сделали заявление
Бюджетный кодекс: от управления бюджетом к управлению результатами
Эра процветания: как фермер преобразил родное село
Картофеля в стране достаточно, и паниковать не стоит
На казахстанском Алтае готовятся к большой воде
Мусорные баталии: претензии взаимные
Инвестиции и технологии
Тросовое ограждение в качестве эксперимента
Нити судьбы и творчества
Акция «Подари книгу» прошла в столице
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сактаганова Н. А.
Распоряжение Главы государства о назначении Ергарина Д. Т.
Распоряжение Главы государства о назначении Адаева Е. Д.
Указ Президента Республики Казахстан Об Уали Б.
Распоряжение Главы государства о назначении Жамаубаева Е.К.
В Qazpatent молодежи рассказывают о защите интеллектуальных прав
Распоряжение Главы государства о назначении Желдибай Р. С.
В Астане состоялся двухдневный благотворительный заезд Trackman 2025
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Путешествовать поездами становится комфортнее
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Гордиться своей малой и большой родиной
Электоральная конкуренция по-казахстански
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Водохранилища и реки находятся под контролем
В Приаралье усилены меры безопасности
Рассматривается возможность освобождения микро- и малого бизнеса от уплаты НДС
Друзья зовут ее Айшой
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Проект Налогового кодекса будет внесен в Мажилис до 20 февраля
Президент вручил силовикам награды
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Дочь стала донором для матери в Туркестанской области
Какие хронические заболевания включат в перечень динамическ…
Роберт Кеннеди-младший стал министром здравоохранения США
Международная классификация болезней-11 теперь доступна на …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]