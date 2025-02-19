Грызуны переносят опасную инфекцию

По данным департамента санитарно-эпидемиологического кон­тро­ля ЗКО, за прошлый год зарегистрировано 27 уточненных случаев ГЛПС в районе «Байтерек», Бурлинском районе и по городу Уральску. Одной из причин столь резкого роста заболеваемости стал весенний паводок. По информации Уральской противочумной станции, с 2020 по 2024 год отмечен десятикратный рост мышевидных грызунов, которые и являются переносчиками опасной инфекции. При эпидемиологическом расследовании установлено, что заболевшие выезжали на рыбалку, участвовали в сенокосах.

Течение болезни и ее последствия могут быть серьезными для организма, поэтому при обнаружении симптомов, подозрении на «мышиную лихорадку» санэпидемиологи настоятельно советуют обратиться в медучреждения, сдать анализы. В целях профилактики рекомендуется использование респиратора при работе с сеном, зерном, в пыльных помещениях, где могут обитать грызуны. Нельзя использовать продукты, которые могут быть заражены мышами. Местные исполнительные органы должны контро­лировать своевременное проведение дератизационных работ.