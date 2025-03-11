Гурбангулы Бердымухамедов поздравил Казахстан с очередным дипломатическим успехом

ООН,Политика,Президент
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Национальный Лидер туркменского народа, председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил поздравительную телеграмму в Акорду, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

Глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Прежде всего позвольте выразить Вам глубокую признательность за Ваш большой личный вклад в укрепление традиционно дружественных связей между Туркменистаном и Республикой Казахстан.

Сегодня, когда наши отношения вышли на уровень многопланового стратегического партнёрства, туркмено-казахстанское сотрудничество развивается по самому широкому спектру направлений. Одной из его главных характеристик является тесное политико-дипломатическое взаимодействие двух стран на международной арене.

В данном контексте и пользуясь настоящим случаем, хочу поблагодарить Вас за твёрдую и неизменную поддержку нейтрального внешнеполитического курса Туркменистана, его инициатив, нацеленных на укрепление мира, безопасности, обеспечение устойчивого развития на планете.

В свою очередь наша страна всегда с уважением относится к международно значимым предложениям Казахстана, активно участвует в их продвижении в мире.

В связи с этим мы в Туркменистане с радостью и воодушевлением восприняли весть об очередной победе казахской дипломатии – единогласном принятии по инициативе Республики Казахстан Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН «Региональный центр Организации Объединённых Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана».

От имени народа Туркменистана и от себя лично искренне поздравляю Вас и народ Казахстана с этим важным историческим событием.

Убеждён, что Резолюция, направленная на расширение сотрудничества между странами региона в целях создания динамичной и обновлённой Центральной Азии, оказание всесторонней поддержки Афганистану, также открывает новые возможности для участия Организации Объединённых Наций в таких процессах. Отрадно, что её принятие состоялось в Международный год мира и доверия, объявленный Генассамблеей по инициативе Туркменистана. Видим в этом особый смысл, гармоничный и скоординированный алгоритм совместных действий Туркменистана и Казахстана в ООН.

Ещё раз примите, уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, наши поздравления. Желаю Вам крепкого здоровья и больших успехов в Вашей государственной и международной деятельности, а народу братского Казахстана – мира, счастья, благополучия и процветания!

С глубоким уважением

Национальный Лидер туркменского народа,
Председатель Халк Маслахаты Туркменистана
Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВ.

#поздравление #резолюция #Гурбангулы Бердымухамедов

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