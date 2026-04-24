Гвардеец стал победителем соревнований по плаванию

В столице прошел международный турнир по плаванию ASTANA SWIM CHALLENGE. В престижных соревнованиях, организованных в формате Open Water Pool (OWP), отличился военнослужащий Национальной гвардии МВД РК Нуртас Алибеков, показав высокий результат, передает корреспондент Kazpravda.kz

В ходе заплывов участники преодолевали дистанцию по специально размеченному маршруту по периметру бассейна, соревнуясь в условиях, имитирующих плавание на открытой воде.

По итогам турнира рядовой Нуртас Алибеков уверенно опередил соперников в возрастной категории 18+ и завоевал первое место.

Кроме того, гвардеец вошел в число сильнейших в абсолютном зачете, заняв третье место.

Достижение военнослужащего в очередной раз подтверждает, что бойцы Национальной гвардии добиваются высоких результатов не только в службе, но и в спорте.