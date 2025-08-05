Гвардеец стал призёром конкурса по популяризации наследия Абая

Культура,Қазақ тілі
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В преддверии 180-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева в Актюбинской области состоялся культурно-просветительский конкурс «Талап, еңбек, терең ой», объединивший представителей различных этнокультурных объединений региона. Мероприятие прошло в областном центре — городе Актобе, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

По итогам конкурса ефрейтор Анатолий Галкин — военнослужащий воинской части 6655 регионального командования «Батыс» Национальной гвардии МВД Республики Казахстан — занял почётное второе место. Он блестяще выступил в чтении произведений Абая на казахском языке и продемонстрировал глубокое понимание их содержания и философии.

Члены жюри особо отметили отличное владение государственным языком и вдумчивый анализ творчества великого поэта. Выступление ефрейтора Галкина стало ярким примером межэтнического согласия, гражданской зрелости и уважения к духовному наследию Казахстана.

— Наследие Абая — неиссякаемый источник духовности, обращённый ко всем поколениям. Его идеи близки каждому, кто стремится к дисциплине, нравственности и самосовершенствованию. Изучение казахского языка я считаю своим личным вкладом в укрепление гражданской идентичности, — отметил гвардеец Анатолий Галкин.

Конкурс был организован управлением по развитию языков Актюбинской области при содействии общественных объединений.

Подобные инициативы способствуют реализации государственной языковой политики, развитию культуры межэтнического диалога и укреплению общенационального единства.

#Актобе #Нацгвардия #Абай #поэт

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