В Астане состоялось значимое событие для военнослужащих Национальной гвардии МВД РК — торжественная церемония вручения образовательных грантов солдатам срочной службы по итогам республиканского конкурса «Срочник 2.0», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

В этом году гвардейцам было предоставлено почти 1300 образовательных грантов, из них 15 сертификатов в рамках торжественного мероприятия.

Вместе с тем, представители Университета «Синергия» выделили дополнительно 5 грантов для офицеров-магистрантов.

Вручение сертификатов провёл заместитель Министра внутренних дел — Главнокомандующий Национальной гвардией Ансаган Балтабеков. Он подчеркнул, что участие молодых военнослужащих в проекте открывает реальные перспективы для будущего:

— 400 гвардейцев этого призыва со всей республики, в том числе 48 представителей столичной бригады, заслуженно получили сертификаты на бесплатное обучение в вузах Казахстана. Это не просто поощрение — это признание усилий, дисциплины, стремления к знаниям и высоких результатов, которых вы добились во время службы. Государство делает ставку на молодёжь, на тех, кто прошёл школу армии с честью и достоинством. Уверен, что вы оправдаете это доверие, получите качественное образование, внесёте вклад в развитие нашей страны и станете примером для будущих поколений, — отметил А. Балтабеков.

Инициатива по сотрудничеству армии с высшими учебными заведениями страны реализуется с 2023 года. В соответствии с договорённостями граждане, успешно прошедшие срочную воинскую службу, получают доступ к государственным образовательным грантам. Помимо бесплатного обучения, победители конкурса имеют право на получение стипендии и  бесплатное проживание в общежитии.

В этом году на участие подали заявки почти четыре тысячи солдат срочной службы войск правопорядка. Победителями стали лучшие из лучших — отличники боевой подготовки, дисциплины и выполнения специальных задач. Итоговый рейтинг участников определил распределение грантов.

Своими впечатлениями поделился военнослужащий воинской части 5573 Сұңғат Шәмші:

«За успехи в службе и учёбе я получил этот шанс, и теперь обязательно продолжу образование, чтобы работать на благо Родины».

Стоит отметить, на сегодняшний день более 70 вузов Казахстана подписали меморандумы о приёме победителей конкурса на обучение.

Вручение образовательных грантов стало важной мерой поощрения, которая не только повышает престиж службы в рядах войск правопорядка, но и создаёт реальные возможности для дальнейшего личностного и профессионального роста молодых защитников страны.

