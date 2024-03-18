Гвардейцы оказали первую помощь женщине

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Айман Аманжолова
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Военнослужащие воинской части 6655 Национальной гвардии, расположенной в городе Актобе, обеспечивая общественный порядок в городе оказали первую помощь женщине, которая почувствовала себя плохо и потеряла сознание

Фото: пресс-служба Национальной гвардии РК

15 марта текущего года около 21:00 начальник патрульной группы рядовой Мейрамбек Исмагулулы и патрульные Темирлан Қосаев и Шахбос Мирюнусов, передвигаясь по маршруту патрулирования, заметили женщину, которая неожиданно потеряла сознание.

- Мы несли службу, когда заметили на улице женщину, которая почувствовала себя плохо и упала в обморок. Не теряя ни секунды, мы вызвали скорую помощь и приступили к оказанию первой медицинской помощи до прибытия врачей. После наших интенсивных действий женщина пришла в себя, - рассказал рядовой Мейрамбек Исмагулы .

По прибытию медики измерили у пострадавшей давление, а затем доставили гражданку в больницу города Актобе.

#гвардейцы #Актобе #спасение #Нацгвардия #женщина

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