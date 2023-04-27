Хаски насмерть загрызла кошку в Экибастузе

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Хозяйку хаски, насмерть загрызшей кошку в Экибастузе, привлекли к административной ответственности. Полицейские отреагировали на сообщение об инциденте, опубликованное горожанами в социальных сетях, и нашли владелицу собаки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу управления полиции Экибастуза.

По словам горожан, женщина выгуливала собаку без намордника. Хаски накинулась на кошку и растерзала ее. Бдительные горожане сообщили и номер дома, в котором проживает владелица собаки.

«Участковым инспектором установлена 59-летняя владелица собаки. За нарушение установленных законодательством Республики Казахстан в области ответственного обращения с животными требований к содержанию и выгулу домашних животных, в отношение владельца собаки составлен административный материал по статье 407-2.1 пункт 4 КРКоАП, наложен административный штраф в размере 10 МРП», - рассказали полицейские.

Стражи порядка добавили, что в подобных случаях нужно незамедлительно звонить на 102 либо обращаться к участковому инспектору по месту происшествия для привлечения к ответственности владельца собаки.

Также отмечается, что менее чем за четыре месяца этого года в Экибастузском регионе привлекли к административной ответственности 19 владельцев кошек и собак.

«Буквально каждый владелец домашних питомцев нарушает правила по их выгулу. Напоминаем, что собак, особенно крупных пород, безоговорочно и строго нужно выгуливать только на поводке, и в наморднике», - констатировали представители управления полиции города Экибастуза Павлодарской области.