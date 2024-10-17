«Хелен» и «Милтон» могут войти в число самых разрушительных ураганов в США

США
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Убытки от них превышают $50 млрд

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Большая часть ущерба не была застрахована, и, по мнению экспертов, некоторые домовладельцы идут на это сознательно, рассчитывая на федеральную помощь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Голос Америки

Хотя точные подсчеты еще не завершены, ураганы «Хелен» и «Милтон» оказались столь разрушительны, что, как считают эксперты, войдут в один ряд с «Катриной», «Сэнди» и «Харви», ущерб от которых превысил 50 миллиардов долларов. Большая часть ущерба, в случае «Хелен» – порядка 95%, не была застрахована, что усугубляет финансовые последствия для пострадавших.

Несмотря на повышение готовности к стихийным бедствиям, которое привело к снижению смертности от штормов, «Хелен» стала исключением, поскольку привела к значительному числу погибших. Ущерб от интенсивных штормов продолжает расти, что вызвано увеличением затрат на восстановление, а также изменением климата, в результате которого штормы становятся сильнее и сопровождаются более высоким уровнем осадков.

«Экономические потери растут, потому что все больше объектов инфраструктуры и жилья оказываются на пути стихии, – заявила Сьюзан Каттер из Университета Южной Каролины агентству Associated Press. – Человеческие потери снижаются, потому что люди становятся более бдительными и уделяют внимание повышению готовности».

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) за последние 45 лет зарегистрировало 396 погодных катаклизмов, которые нанесли ущерб, превышающий 1 миллиард долларов с поправкой на инфляцию. Из них 63 были ураганами или тропическими штормами.

По словам экономиста Адама Смита, который возглавляет Национальный центр экологической информации NOAA, ущерб в 50 миллиардов долларов – это пороговое значение для «действительно исторических событий». Только восемь ураганов достигли этого уровня, но у «Хелен» и «Милтона» есть все шансы войти в эту группу, отметил Смит.

Ущерб, нанесенный ураганом «Хелен», в основном был вызван наводнением: частные фирмы оценили застрахованные убытки в 6,4 миллиарда долларов. В случае с «Милтоном» более значительную роль сыграл ветер, а страховые убытки составили от 36 до 60 миллиардов долларов. Эксперты предупреждают, что подсчет общего ущерба может быть сложным из-за масштабного характера разрушений в разных регионах.

Существуют три категории ущерба: застрахованный, незастрахованный и общие экономические издержки. Многие страховые компании оценивают только застрахованные потери.

По оценкам страховой компании Swiss Re, в десяти самых разрушительных ураганах, не считая «Хелен» и «Милтон», застрахованный ущерб составлял 44%, то есть менее половины от всего ущерба.

Стандартные полисы обычно покрывают ущерб, нанесенный ветром, но не наводнением, что требует отдельной страховки. В некоторых наиболее пострадавших от «Хелен» районах, например в Северной Каролине и Джорджии, страховка от наводнения была оформлена менее чем у 10% домохозяйств. В округе Банкомб, где от наводнения погибли 57 человек, менее 1% домов были застрахованы от наводнения.

Некоторые эксперты считают, что общество должно переосмыслить сам процесс восстановления после природных бедствий и задуматься о том, что, возможно, людям следует покидать опасные районы, а не восстанавливать их. Эта концепция получила название «управляемого отступления».

Эксперт по моделированию стихийных бедствий Карен Кларк отмечает, что многие домовладельцы в регионах с высоким риском предпочитают не покупать страховку от наводнений из-за ее дороговизны, полагаясь на федеральную помощь после стихийных бедствий.

«Мы знаем, что в эти районы пойдут федеральные деньги, чтобы помочь людям в восстановлении. Так что, фактически, все налогоплательщики платят за то, чтобы люди жили в рискованных районах», – заявила она.

 

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