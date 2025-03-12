Хищение свыше 900 млн тенге раскрыла прокуратура Костанайской области

Прокуратурой области был утвержден обвинительный акт по уголовному делу о мошенничестве в крупном размере, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Расследованием установлено, что в период с 2019 по 2023 годы руководитель хозяйствующих субъектов Костанайской области, разработав 4 преступные схемы (поставка и предоставление в аренду вагонов, поставка сельхозпродукции, приобретение сельскохозяйственных культур), совершила хищение имущества 18 потерпевших на общую сумму свыше 900 млн тенге.

На преступные деньги она купила недвижимость для ведения соответствующего бизнеса (хостел), тем самым легализовав их.

За мошенничество и отмывание преступных денег ей грозит до 10 лет лишения свободы, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Уголовное дело направлено в суд №2 города Костанай.