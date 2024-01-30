Хочешь достичь мира – научи миру

В свете постоянно меняющейся геополитической обстановки и неотложных вызовов современного мира, миротворческая деятельность становится все более явной и неотъемлемой составляющей в урегулировании конфликтов и других кризисных ситуаций.

Фото: пресс-служба ЦМО МО РК

В решении вопросов по соблюдению мира и безопасности возникает необходимость в эффективных мероприятиях, направленных на обучение и подготовку специалистов национального миротворческого контингента, планирующего к участию в миротворческих операциях ООН.

В этом контексте Центр миротворческих операций Министерства обороны Республики Казахстан (в экспертном сообществе более известный как КАЗЦЕНТ) активно вовлечен в процесс реализации поставленных задач, в том числе в рамках программ дополнительного образования. Особый акцент при этом делается на языковую подготовку и обучение военного, полицейского и гражданского персоналов основам проведения миротворческих операций, международного права и положениям нормативной правовой базы, регулирующей миротворческую деятельность.

О том, чего КАЗЦЕНТ успел достичь за свою, относительно не большую историю и куда он двигается в своем развитии, мы решили поговорить с начальником Центра миротворческих операций МО РК полковником Бауыржаном Нигметуллиным.

- Бауыржан Сайынович, расскажите, пожалуйста, об истории становления Центра миротворческих операций Минобороны Казахстана.

- В первую очередь хотелось бы поблагодарить всех тех, кто интересуется темой миротворчества, так как внимание казахстанского общества не только мотивирует нас продолжать это дело, но и подчеркивает важность информирования заинтересованной части населения относительно миротворческих усилий Вооруженных Сил Казахстана.

Центр миротворческих операций имеет небольшую, но достаточно интересную историю. Он начал свою деятельность в качестве Учебного центра с названием «Партнерство во имя мира», образованного в 2006 году на базе Института иностранных языков Министерства обороны. В течение последующих полутора десятка лет, претерпев ряд трансформаций, учреждение в 2023 году было реорганизовано в Центр миротворческих операций Министерства обороны РК.

За годы становления и развития Центра военнослужащими учреждения была проведена большая работа по разработке и сертификации международных курсов. В этот период Центр стал членом Международной Ассоциации учебных центров по поддержанию мира (IAPTC) и Сообщества учебных и образовательных центров Партнерства (PTEC). На сегодня КАЗЦЕНТ является уникальной международной площадкой, в регионе Центральной Азии. На его базе готовятся специалисты международного уровня.

При этом необходимо отметить, что у нас проходят курсы слушатели из разных уголков мира. Всего за последние 20 лет более 600 военнослужащих Вооруженных Сил нашей страны прошли службу в составе миротворческих миссий ООН в странах Азии, Африки и Ближнего Востока. Это Непал, Кот-д’Ивуар, Ливан, Мали, Западная Сахара, Центральноафриканская Республика.

Сегодня казахстанские миротворцы присутствуют в Ливане, Западной Сахаре, Центральноафриканской Республике и Демократической Республике Конго. Все это укрепляет авторитет Казахстана как надежного члена международного сообщества, способного внести значительный вклад в сохранение международного мира и стабильности.

- Как проходит подготовка в образовательном центре, специалистов какого уровня вы готовите и для чего?

- КАЗЦЕНТ проводит миротворческую подготовку по целому перечню курсов, включающих в себя дисциплины по индивидуальной и групповой подготовке. Это такие дисциплины, как «Введение в миротворческую деятельность ООН, «Доподготовка перед убытием на миссию», «Правовые аспекты миротворческих операций», «Право вооруженных конфликтов», «Штабные офицеры ООН и «Комплексная защита гражданского населения».

В этом году наши инструкторы на базе Центра провели пилотный курс «Военные наблюдатели ООН». Прежде подготовка наших военнослужащих к участию в миротворческих операциях ООН в качестве военных наблюдателей проводилась иностранными специалистами за рубежом. В этот раз разработанная нашими инструкторами трехнедельная программа курса прошла успешную апробацию и оценку на базе Центра миротворческих операций. В последующем мы планируем сертифицировать данный курс, что еще раз покажет наше стремление соответствовать международным стандартам. Предоставленные Департаментом миротворческой подготовки Организации Объединенных Наций программы курсов, дополнены и адаптированы с учетом наших реалий.

Сами курсы, как правило, включают в себя теоретическую подготовку, сочетающую в себе лекции, презентации, видеоматериалы, групповые обсуждения. Слушатели прорабатывают и предлагают различные решения на основе смешанных сценариев учений. Военнослужащие изучают международное законодательство, регулирующее миротворческую деятельность, статус и обязанности миротворца, который определяется мандатом миссии, порядок его действий в кризисной обстановке, а также организацию взаимодействия с различными компонентами миссии, представителями местной власти, СМИ и с противоборствующими сторонами конфликта.

На практических занятиях слушатели закрепляют полученные знания. В ходе контрольного учения они выполняют комплекс миротворческих задач, применяя различные приемы и способы их реализации. При этом проверяются способности военнослужащих умело действовать в различных нестандартных ситуациях и выполнять возложенные задачи в сложной и резко меняющейся обстановке.

Также с будущими миротворцами проводятся практические занятия по инженерной, медицинской подготовке, выживанию в неблагоприятных климатических условиях и отрабатываются алгоритмы действий при нападении, засаде, попадании в заложники. Все это является важным элементом комплексной миротворческой подготовки. Можно с уверенностью сказать, что КАЗЦЕНТ проводит всестороннюю подготовку специалистов международного уровня по заявленным курсам для работы в самых различных, в том числе и многопрофильных миссиях ООН за рубежом.

- Бауыржан Сайынович, насколько известно, на базе вашего Центра проходит интенсивная языковая подготовка. Ведь выезд за рубеж предполагает владение иностранными языками.

- Да, конечно. Подготовка военнослужащего к миротворческой миссии начинается с языковой подготовки. На базе нашего центра проводится обучение английскому, как основному языку общения в многонациональных миссиях ООН, «Интенсивный курс английского языка» и «Военная терминология английского языка в миротворческих операциях». Кроме того проводится обучение французскому и турецкому языкам.

Основной формой обучения являются практические занятия, самостоятельная работа над аудио и видеоматериалами, а также выполнение заданий преподавателей. Основная цель – это увеличение количества военнослужащих и служащих, владеющих иностранными языками для успешного выполнения миротворческих задач, а также для успешного продолжения обучения на специализированных курсах за рубежом.

В ходе прохождения курса по военной терминологии в английском языке участники приобретают и практикуют устную и письменную военную терминологию, ознакомляются с аббревиатурами, что позволяет военнослужащим успешно выполнять свои обязанности в многопрофильных операциях по поддержанию мира, а также в многонациональных штабах ООН.

В целях повышения эффективности учебного процесса и участия Вооруженных Сил Республики Казахстан в миротворческих операциях, разработаны и внедрены методы языковой подготовки, сфокусированные на результативности. Ключевым элементом данного направления являются курсы интенсивного изучения английского языка, проводимые дважды в год.

Эти образовательные мероприятия не только предоставляют участникам необходимые языковые навыки для успешного участия в миротворческих миссиях, но также являются фундаментом для повышения профессионального уровня слушателей. Они вписываются в общую стратегию по укреплению участия Республики Казахстан в миротворческих миссиях Организации Объединенных Наций.

В уходящем году успешная языковая подготовка прошла в различных направлениях, включая английский, французский, турецкий и китайский языки. Семинар по медицинской терминологии укрепили знания и их практическое применение. Всего в прошлом году по различным языковым программам прошли обучение более двухсот военнослужащих, что по сравнению с прошлым годом дало прирост почти на сто процентов.

- Господин полковник, что вы можете рассказать об инструкторско-преподавательском составе?

- Все вышеперечисленные курсы организовываются и проводятся инструкторским составом, которые прошли подготовку в международных специализированных центрах за рубежом и имеющих опыт службы в миссиях ООН. Вместе с тем, наши инструкторы, в целях повышения квалификации, регулярно выезжают за рубеж для прохождения международных курсов по подготовке инструкторов (в рамках программы «Учи учителя»), а также в международные центры по миротворческой подготовке для обмена опытом и обновления учебных материалов.

Кроме того, военнослужащие КАЗЦЕНТа выезжают за рубеж в качестве приглашенных инструкторов. Например, этой осенью наш офицер майор Римма Шакеева в качестве инструктора-преподавателя приняла участие в курсе «Полиция ООН», который проходил городе Харскамп Королевства Нидерландов.

Что касается наших инструкторов языковой подготовки, то они также на постоянной основе повышают свою квалификацию, проходя базовые и продвинутые курсы для инструкторов за границей. Полученные знания успешно применяются в учебном процессе. Активно внедряются новые методики, совершенствуются стандарты в области языкового обучения, тем самым повышается эффективность языковой подготовки для миротворческих миссий.

- Сегодня все большую актуальность в общественной дискуссии и проведении политики во многих странах приобретает гендерный аспект. Что в этом направлении делается вашим Центром?

- Действительно, гендерный аспект приобретает все большее значение, поскольку осознание того, каким образом он влияет на конфликты и постконфликтные ситуации становится более глубоким. Включение гендерной перспективы в миротворческие усилия помогает не только повысить эффективность операций, но и создать более стабильное и устойчивое общество в постконфликтный период.

В целях реализации политики по гендерной проблематике в соответствии с резолюцией 1325 Совета безопасности ООН«Женщины, Мир и Безопасность», происходит увеличение численности женщин в составе миротворческих операций.

Центр миротворческих операций Республики Казахстан также проводит планомерную работу по вовлеченности большего числа женщин в процесс подготовки и участия в миротворческой деятельности.

Инструкторами КАЗЦЕНТа разработаны и проводятся два курса по гендерным вопросам «Курс по гендерным аспектам в миротворческих операциях ООН» и «Советник по гендерным вопросам». По сути, мы являемся единственным Центром в регионе, который готовит специалистов гендерного направления.

В ходе обучения миротворческого персонала повышается осведомленность, гендерная чувствительность и понимание, слушателей, как именно миротворцы должны уделять внимание защите прав женщин, предотвращению насилия и обеспечению их безопасности, именно миротворцы должны работать на предотвращение и противостояние гендерному насилию. Здесь кстати будет отметить, что в настоящее время седьмая по счету военнослужащий – женщина нашей страны участвует в миссии ООН.

- В этом году в средствах массовой информации не раз упоминалось, что на базе КАЗЦЕНТа проводится подготовка национального миротворческого контингента для участия в миссиях ООН. Как проводилась подготовка и насколько, собственно, готовы казахстанские военнослужащие к предстоящим миссиям за рубежом?

- В течение шести месяцев с апреля по сентябрь на учебном полигоне «Бітімгер» 250 военнослужащих прошли комплексную подготовку. При этом три месяца – по программе боевой подготовки и три месяца – по программе миротворческой подготовки.

При этом особое внимание уделялось миротворческой подготовке, которая включала в себя теоретические и практические занятия по вопросам защиты гражданского населения, международному гуманитарного праву, правилам применения силы и выполнению боевых (миротворческих) задач, исходя из предназначения подразделения.

Личный состав отработал задачи по организации охраны миротворческой базы и блокпоста, патрулированию, конвоированию и сопровождению гуманитарных грузов, ведению наблюдения за сторонами конфликта по соблюдению условий прекращения огня, эвакуации персонала ООН, усиление постов и позиций других миротворческих подразделений, а также прошли подготовку по оказанию первой медицинской помощи и действиям при обнаружении взрывоопасных предметов и устройств. В подготовке и оценке готовности подразделения приняли участие инструктора не только Центра миротворческих операций, но и Центра разминирования и Центра военной медицины.

Подготовка национального воинского контингента осуществлялась в соответствии с правилами и требованиями ООН для их эффективной интеграции и оперативной совместимости в многонациональных операциях ООН по поддержанию мира. На завершающем этапе подготовки перед развёртыванием, с личным составом контингента были проведены комплексные миротворческие учения «Голубой флаг», по итогам которого казахстанские военнослужащие продемонстрировали высокий уровень подготовленности и полевой выучки. Личный состав контингента получил оценку «готов» к выполнению поставленных задач в составе миротворческих сил.

Решающим моментом в оценке готовности контингента послужил визит в декабре этого года делегации Организации Объединенных Наций. Эксперты провели всестороннюю проверку состояния материально-технической базы и уровня подготовки казахстанских военнослужащих, планирующихся к участию в миротворческих операциях. В течение недели проводилось инспектирование оснащения миротворцев, укомплектованности техникой, вооружением, боеприпасами, вещевым, инженерным, медицинским имуществом и средствами РХБ-защиты. Пристальное внимание было уделено методике и системе миротворческой подготовки, уровню владения английским языком. Также инспекторы ООН проверили слаженность миротворцев при выполнении различных практических задач и отработке вводных.

Эксперты ООН отметили высокий уровень подготовки личного состава миротворческого контингента, профессионализма инструкторского состава и оснащения вооружением и военной техники, которые соответствуют требованиям ООН.

- Бауыржан Сайынович, в каком направлении двигается Центр и какие цели он ставит перед собой на будущее?

- В рамках поручения главы государства по повышению потенциала казахстанского миротворческого контингента, а также в соответствии с Дорожной картой по расширению участия Вооруженных Сил Республики Казахстан в миротворческих операциях ООН, Центр миротворческих операций активно разрабатывает, постоянно совершенствует и внедряет программу обучения. Он планирует и осуществляет различные мероприятия по подготовке миротворческого персонала, прицельно направленные на успешное участие в миссиях ООН. Конечно же, у нас есть план по их реализации.

Планомерное расширение перечня иностранных языков в учебной программе, а также количество международных курсов по миротворческой подготовке, их сертификация, самостоятельное проведение доподготовки национального миротворческого контингента перед убытием на миссииООН. Значимым пунктом в дальнейшем развитии и позиционировании является организация и проведение выездных курсов мобильно-тренировочными группами и наращивание участия военнослужащих Центра в качестве приглашенных инструкторов на международных курсах за границей.

В обозримом будущем мы видим КАЗЦЕНТ в качестве регионального хаба по подготовке к участию в миротворческих операциях, и как важного элемента механизма изучения и внедрения международного опыта в области миротворчества.

Уверен, что впереди у Центра миротворческих операций определенно интересное будущее, развитие и подъем. И для успешной реализации поставленных задач КАЗЦЕНТ обладает всем необходимым и в первую очередь бесценным активом – человеческим капиталом. Ведь внутри Центра сформирована дружная команда, где каждый ее член не просто профессионал, но и истинный фанат своего дела.