Холдинг «Байтерек» вносит значительный вклад в развитие финансового сектора страны

Интервью
Азамат БАЙГАЛИЕВ
Тенге – экономический суверенитет

Галымжан Бисенгалиевич, Вы имеете опыт работы в банковской сфере и корпоративном управлении, в настоящее время являетесь одним из руководителей холдинга «Байтерек». Что для Вас как для финансиста значит профессиональный праздник?

– 15 ноября 1993 года граждане независимого Казахстана впервые увидели национальную валюту – тенге. И вот уже на протяжении четверти века День национальной валюты является особенным праздником, олицетворяющим новый этап в становлении нашей государственности. Неслучайно именно в этот день отмечается профессиональный праздник всех работников финансовой системы страны, которая за 25 лет прошла большой путь становления и развития.

Создание национальной валюты стало важной составляющей Независимости, обеспечившей экономический суверенитет. Благодаря дальновидности Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева она была успешно введена в обращение и продолжает выполнять свою фундаментальную миссию по настоящее время.

Будучи финансистом – банкиром в третьем поколении, для меня лично 15 ноября является особенным днем. И в преддверии этой юбилейной даты я поздравляю всех коллег с этим праздником, желаю успехов, благополучия и новых профессиональных достижений.

Холдинг «Байтерек» является основным финансовым агентом Правительства. Какой вклад в развитие финансового сектора страны вносит Холдинг?

– Деятельность Холдинга направлена на содействие устойчивому экономическому развитию страны через финансирование и оказание поддержки приоритетным секторам экономики. В частности, в портфеле компании представлены два института развития, имеющие статус банков – АО «Банк Развития Казахстана» и АО «Жилстройсбербанк Казахстана».

Так, Банк Развития Казахстана финансирует долгосрочные проекты в обрабатывающей промышленности. Кредитный портфель БРК по итогам первого полугодия 2018 года составил 1,6 трлн тенге, увеличившись более чем в четыре раза с момента создания Холдинга. Таким образом, доля кредитов Холдинга в совокупном долгосрочном кредитовании индустриальной отрасли составила 47%. Другими словами, почти каждый второй тенге долгосрочного кредита в индустриальные проекты – средства Холдинга.

В то же время, ЖССБК стимулирует развитие ипотечного рынка путем предоставления населению льготных жилищных займов. За весь период деятельности банком выдано более 160 тыс. займов на сумму свыше 1 трлн тенге. Так, по итогам девяти месяцев 2018 года выдача займов ЖССБК составила 231 млрд тенге, или 63% от всего ипотечного кредитования в стране. Также Жилстройсбербанк лидирует среди банков второго уровня по долгосрочным депозитам – на сегодняшний день его доля составляет 28,5%.

Хотел бы отметить, что финансовые инструменты таких дочерних организаций Холдинга, как АО «ФРП «Даму» и АО «ИО «Казахстанская ипотечная компания», также способствуют развитию финансового сектора страны.

Так, Фонд «Даму» занимается финансированием проектов малого и среднего бизнеса, субсидированием процентной ставки и гарантированием. Благодаря инструментам Фонда было выдано долгосрочных кредитов на сумму более 200 млрд тенге – это 38% от общего числа выданных кредитов в стране.

В свою очередь, Казахстанская ипотечная компания была определена оператором реализации государственной программы «Нұрлы жер». КИК стимулирует развитие ипотечного рынка через выкуп ипотечных займов банков второго уровня. С начала деятельности КИК по третий квартал 2018 года выкуплено 64 тыс. ипотечных займов на сумму более 221 млрд тенге.

Развитие – по актуальным направлениям

Одним из ключевых направлений, курируемых Вами в Холдинге, является стратегическое и корпоративное развитие. В сентябре этого года в Правительстве был утвержден обновленный План развития холдинга «Байтерек» до 2021 года. В связи с этим, каковы основные стратегические задачи компании на ближайшее время и каких направлений коснулись принятые поправки?

– У принятых изменений – четыре основные причины, и каждая из них касается актуальных направлений.

Во-первых, это актуализация государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер». В рамках обеспечения финансовой доступности жилья были увеличены ежегодные целевые значения по показателю ввода жилья при поддержке Холдинга в среднем на 20%, до 2 млн 851 тыс. кв. м.

Во-вторых, поправки связаны с внедрением продукта «Әскері ипотека» в рамках закона «О жилищных отношениях». Благодаря этому 67 тыс. семей военнослужащих обретут собственное жилье.

Во-третьих, была необходимость активизации деятельности дочерней организации Холдинга – АО «ЭСК «KazakhExport». В связи с этим, запланирована его докапитализация на 34 млрд тенге в 2019 году и внедрение механизма государственного гарантирования страховых выплат, аналогично крупнейшим международным экспортным агентствам. Кроме того, в октябре текущего года началось создание сети представительств KazakhExport за рубежом. Первым был открыт офис в Казани, на очереди – офисы в Таджикистане, Узбекистане, Китае. До конца 2019 года запланировано открытие еще восьми представительств в странах, импортирующих казахстанскую продукцию.

В-четвертых, по поручению Главы государства Холдинг принимает участие в реализации масштабного проекта по строительству магистрального газопровода «Сарыарқа». Данный проект позволит обеспечить газом дополнительно 2,7 млн жителей Астаны, Караганды, Темиртау, Жезказгана и прилегающих к этим городам районов.

Что касается основных стратегических задач компании, то будет продолжена реализация Стратегии развития Холдинга по таким ключевым направлениям, как поддержка крупного, малого и среднего бизнеса, обеспечение финансовой доступности жилья, повышение экспортного потенциала.

В рамках развития крупного бизнеса обеспечивается комплексная поддержка и качество кредитного портфеля. Это выражается в доведении уровня доли кредитного и инвестиционного портфелей в активах Холдинга до 77%, а также увеличении доли частного сектора в кредитном портфеле до 80% к 2023 году. В прошлом году эти показатели были равны 69% и 72% соответственно. Холдинг стремится внести вклад в снижение участия государства в экономике до уровня стран ОЭСР – 15% к 2020 году.

По развитию МСБ предусмотрено расширить охват по количеству предпринимателей. Для этих целей в Фонде «Даму» создана специальная структура для финансирования микрофинансовых организаций (МФО) для дальнейшего кредитования бизнеса. На сегодня уже профинансировано восемь МФО на общую сумму 7,2 млрд тенге и одобрено шесть новых на 929 млн тенге.

В рамках обеспечения финансовой доступности жилья акцент будет сделан на выдаче ипотечных займов и доступности кредитования. Параллельно Холдинг стимулирует строительство доступного жилья через фондирование местных исполнительных органов (акиматов), субсидирование процентной ставки кредитов и гарантирование строительства жилья.

Также, с учетом новых тенденций и потребностей клиентов, Холдинг развивает комплексный подход предоставления услуг и продуктов по принципу «единого окна». Это позволяет повысить оперативность рассматриваемых проектов через объединение предоставляемых Холдингом инструментов поддержки. В текущем году завершилась разработка единой цифровой площадки услуг Холдинга – Digital Baiterek, обеспечивающая комплексную и клиентоориентированную поддержку бизнеса. Основными задачами данной инициативы являются доступность и прозрачность получения услуг для клиентов.

Новый импульс для госпрограмм

Какие основные задачи ставит перед собой Холдинг на ближайшую перспективу?

– В первую очередь, на повестке дня сегодня стоит реализация Послания Главы государства Нурсултана Абишевича Назарбаева «Рост благосостояния казахстанцев: повышение доходов и качества жизни». В связи с этим, можно выделить три основные задачи Холдинга, которые непосредственно определены в Послании: это дальнейшая реализация государственных программ «Дорожная карта бизнеса» и «Нұрлы жер», а также продвижение казахстанских товаров на международных рынках. Эффективная работа по этим направлениям оказывает важное содействие достижению главной цели государственной политики – обеспечения качества жизни населения и устойчивого развития экономики страны.

Безусловно, высокая оценка Главы государства, данная программам «Дорожная карта бизнеса» и «Нұрлы жер», придала им новый мощный импульс. Холдинг «Байтерек», как оператор этих программ, в настоящий момент проводит работу по их продлению до 2025 года. Уверен, это хорошая новость как для всех предпринимателей страны, так и для граждан, которые планируют в ближайшем будущем приобрести жилье.

Глава государства в своем Послании уже отметил, что на реализацию «Дорожной карты бизнеса» планируется направлять до 30 млрд тенге ежегодно. Это позволит за три года дополнительно создать более 20 тыс. новых рабочих мест и обеспечит производство отечественной продукции на
3 трлн тенге.

Что касается государственной программы «Нұрлы жер», то ее новым важнейшим условием является доступность для работников бюджетных сфер: образования, здравоохранения, полиции и других специальностей, необходимых в каждом конкретном городе и регионе. Для этих категорий служащих предусматриваются специальные жилищные сертификаты, которые покроют часть первоначального взноса.

Еще один большой вектор деятельности – развитие экспортного потенциала страны. Глава государства поручил направить дополнительно 500 млрд тенге на поддержку обрабатывающей промышленности и несырьевого экспорта в течение следующих трех лет. Это очень конкретная и адресная помощь производителям в продвижении наших товаров на региональных и мировых рынках. Важно отметить, что одновременно таким образом широком ассортиментом казахстанских товаров насыщается и внутренний рынок. В данной инициативе Холдинг принимает непосредственное участие через дочерние компании – Банк Развития Казахстана, Фонд «Даму» и KazakhExport.

Таким образом, Холдинг будет продолжать вносить значительный вклад в развитие финансового сектора страны и реализовывать возложенные на него Главой государства и Правительством РК задачи.

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