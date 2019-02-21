​Хорошие показатели

В ходе встречи Главе государства были представлены отчет о работе АО «Самрук-Казына» по итогам 2018 года и информация о планах по реализации стратегии развития фонда.
Президент отметил позитивную динамику по ключевым показателям деятельности АО «Самрук-Казына».
– В целом итоги деятельности очень хорошие в сравнении с другими годами. Все компании фонда завершили год с прибылью, увеличиваются их доходы. Кроме того, была проведена запланированная оптимизация уровней управления фондом, – сказал Нурсултан Назарбаев.
Ахметжан Есимов также доложил Главе государства о ходе приватизации активов фонда, планах по выводу компаний «Казахтелеком» и Air Astana на IPO, а также участии АО «Самрук-Казына» в финансировании строительства магистрального газопровода «Сарыарка».
В завершение встречи Президент дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Главы государства.