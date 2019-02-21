​Хорошие показатели

В ходе встречи Главе государства были представлены отчет о работе АО «Сам­рук-Казына» по итогам 2018 года и информация о планах по реализации стратегии развития фонда.

Президент отметил позитивную динамику по ключевым показателям дея­тельности АО «Самрук-Казына».

– В целом итоги деятельности очень хорошие в сравнении с другими годами. Все компании фонда завершили год с прибылью, увеличиваются их доходы. Кроме того, была проведена запланированная оптимизация уровней управления фондом, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Ахметжан Есимов также доложил Главе государства о ходе приватизации активов фонда, планах по выводу компаний «Казахтелеком» и Air Astana на IPO, а также участии АО «Самрук-Казына» в финансировании строительства магист­рального газопровода «Сарыарка».

В завершение встречи Президент дал ряд конкретных поручений, сообщила пресс-служба Главы государства.