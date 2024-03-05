Тревожный сигнал, поступивший на экстренный номер 112, срочно поднял оперативную группу стражей правопорядка для поиска и оказания помощи подросткам. По информации департамента полиции области, звонили двое несовершеннолетних, которые сообщили, что нуждаются в помощи и находятся в городе Актобе. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена пара таразских ребят, которые во время беседы признались, что звонили в службу спасения ради любопытства и развлечения: хотели проверить, как работает полиция, и потому специально ввели в заблуждение о своем ложном местонахождении.

В отношении родителей «шутников» составлены административные протоколы за «заведомо ложный вызов спецслужб, деяния, совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет» и наложены штрафы в размере 30 МРП (110 760 тенге).

В департаменте полиции области напомнили, что по каждому подобному факту проводится тщательная всесторонняя проверка, установление злоумышленников является только вопросом времени. Блюстители закона предупреждают граждан, что за подобными «розыгрышами» следуют административная и уголовная ответственность.