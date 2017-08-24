​Хотите добавку

Гидропоника, то есть метод выращивания растений на искусственных средах без почв, известна человечеству давно: это и висячие сады Семирамиды, и плавающие сады ацтеков. Нынешний подход к выращиванию таким образом именно кормов основывается на работах Менделеева и Тимирязева, хотя еще повара Александра Македонского в дальних походах использовали в приготовлении еды для воинов и боевых коней пророщенное искусственным способом зерно. Лидеры по применению гидропоники в современном сельском хозяйстве – Израиль и Италия. Казахстан тоже старается идти в ногу со временем.

Безусловно, гидропоника применяется в сельском хозяйстве нашей страны не первый день, хотя по-прежнему остается инновацией. Кроме того, используют ее чаще всего на уровне теплиц – так выращивают, например, помидоры, а почву там заменяют субстраты типа кокосовой стружки. Но вот в животноводстве, да еще и северном регионе, гидропоника как способ ведения отрасли до этого никем не использовалась.

Племенное хозяйство «Ертiс» находится в селе Ольгинка Павлодарского района, специализируется на разведении коров симментальской породы. Сейчас здесь общее поголовье превышает 2 000 животных, а дойное стадо состоит из 735 буренок. Конечно, есть и земли – орошаемый участок в 600 га, который засевают кукурузой на силос, бобовыми травами, люцерной, донником – на сенаж.

– Сочными и грубыми кормами мы полностью обеспечиваем свое стадо сами, единственное, что закупаем – это зернофураж, потому что наши земли имеют очень низкий бонитет – всего 9 баллов, – рассказывает руководитель хозяйства Ермек Супеков. – Пробовали сеять несколько раз, но сработали только в убыток, поэтому нам выгоднее закупать ячмень, пшеницу и овес в период уборки в зерновых районах области.

Зато год назад хозяйство решилось на другой эксперимент: чтобы увеличить надои и качество получаемого молока, купили специальные гидропонные установки для проращивания ячменя – на такое расширение дела выделили 36 млн тенге из собственных средств. Оборудование используют итальянское, израильское, японское, но сборка и установка были казахстанскими.

– Наш цех гидропоники занимает площадь примерно 120 квад­ратных метров, в специальных поддонах на водном растворе проращиваем ячмень: за неделю при постоянных температуре и влажности воздуха (эти параметры поддерживаются аппаратурой) сухие зерна превращаются в биокорм высокой питательности, – подчеркивает Ермек Супеков. – Каждый день мы выбираем зеленую массу и тут же закладываем новые поддоны – по 40–45 штук, получается непрерывный круглогодичный цикл.

Сейчас цех выпускает в сутки около 2 тонн зеленой массы, ее используют как добавку к рациону именно для фуражных коров. Чтобы получать такой деликатес для буренок каждый день, необходимо использовать 300 кг ячменя, в результате на выходе получается в 6,5 раза больше зеленой массы. Питательная добавка – это пророщенное зернышко ячменя с небольшим белым корешком и зеленой травкой в 10–12 сантиметров.

Цех работает меньше года, поэтому назвать абсолютные цифры отдачи от таких вложений сложно, и тем не менее выгода для молочного хозяйства очевидна.

– Изначально наш проект был рассчитан на 100 фуражных коров – планировалось еже­дневно индивидуально кормить каж­дую из них только гидропоническим кормом с добавлением семи килограммов соломы. В сутки буренка на таком рационе давала на два литра молока больше, да и жирность молока повышалась на 0,5 процента, – поясняет руководитель хозяйства. – Но мы решили, что будем распределять получаемую в цехе зеленую массу на все дойное стадо, и теперь по 4–5 килограммов такого корма даем каждой фуражной корове, а в следующем году планируем расширить цех. Сейчас в год наше хозяйство производит 2,5 миллиона литров молока, которое мы реализуем крупным переработчикам по цене 90 тенге за литр.

Уже имеющееся оборудование цеха гидропоники позволяет вдвое нарастить объемы (его сразу брали на перспективу): в сутки вместо 2 000 кг зеленой массы смогут получать 4 000. Для этого нужно будет расширить производственные площади, докупить стеллажи и часть оборудования, вложив в это еще примерно 28 млн тенге.

За время работы столкнулись здесь с такой сложностью: в Павлодарской области зима далеко не календарная, и холода длятся 7 месяцев, а не 3–4, как на юге страны, где изначально и адаптировали проект. Соответственно, на севере в разы увеличиваются вложения для отопления помещений цеха гид­ропоники – чтобы он работал круглый год, необходимо создавать тепличные условия.

– Много средств уходит на оплату электроэнергии, на которой работают наши котлы, поэтому мы планируем перейти на более доступный вид отопления, возможно, даже на твердое топливо, – рассказал о планах Ермек Супеков. – Кроме того, мы намерены в ближайшее время построить новую молочно-товарную ферму с беспривязным содержанием на 400 дойных коров. Возможно, будем участвовать и в госпрограмме для решения вопроса финансирования наших проектов. Нет сомнений, что новые вложения себя окупят.