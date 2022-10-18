Свежий выпуск Хвала рукам, что пахнут хлебом 18 октября 2022 г. 0:00 Рысбек Жантыкеев Накануне Дня хлеба в Астане состоялся второй слет растениеводов, в ходе которого награды за труд из рук министра сельского хозяйства получили лучшие из лучших в профессии. В ходе встречи было отмечено, что отечественный агропромышленный комплекс имеет для дальнейшего развития хорошие перспективы: емкие рынки сбыта, достаточные площади сельскохозяйственных угодий, высокие перспективы орошаемого земледелия. Кроме того, год от года растут объемы производства и сбыта продукции масличных культур, а по зерну и муке республика входит в число крупнейших стран-экспортеров. С минувшего года вектор развития отрасли определяют два важных документа: Концепция развития АПК до 2030 года и Национальный проект развития АПК на ближайшие пять лет. В соответствии с поручением Президента проводится работа по совершенствованию субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей страны. В этом году аграрная отрасль получила большую поддержку со стороны государства. Эти меры коснулись льготного кредитования, выделения ГСМ на посевную и уборочную, лизингового приобретения сельхозтехники. Оказанная поддержка позволила вырастить и собрать хороший урожай. По республике убрано 15,9 млн га зерновых и зернобобовых культур – 99,5% всей площади. Если прогнозируемый объем урожая составлял 18,4 млн тонн зерновых, то фактически при средней урожайности 13,5 центнера с каждого гектара уже намолочено 21,5 млн тонн зерна в бункерном весе. Пшеницы собрано 16,2 млн тонн, что выше прогнозной цифры в 13,4 млн тонн. Выступивший перед делегатами слета растениеводов министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев отметил, что по поручению Главы государства осуществляются меры по развитию семеноводства. Они включают разработку отдельного комплексного плана по обеспечению агроформирований семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции и снижению зависимости от импорта посевного материала. Предусмотрено создание научно-производственного центра семеноводства с единой цепочкой: селекция – семеноводство – производство. Данная работа выполняется совместно с ведущими учеными Казахстана. Кроме того, со следующего года по опыту развитых стран будет внедрена новая информационная система, позволяющая в цифровом формате отслеживать продвижение семян высоких репродукций от оригинаторов до товарных хозяйств, что позволит установить жесткий контроль над их использованием. Не стоит откладывать в долгий ящик подготовку к посевной следующего года. К этой работе необходимо приступать уже сейчас, чтобы встретить предстоящую весну во всеоружии. Министр отметил, что в стране проводится большая работа по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель. На сегодняшний день возвращены, а также признаны подлежащими возврату и проходят соответствующую процедуру 4,7 млн га сельскохозяйственных угодий. Львиная их доля, около 90%, относится к пастбищам. Глава аграрного ведомства призвал руководителей сельхозпредприятий соблюдать агротехнологию, бережно относиться к используемой земле. За рачительность и заботу она отплатит сторицей. Но, к сожалению, есть фермеры, которые забывают об этом, не выдерживают требований севооборота. В результате истощается плодородный гумусный слой почвы, на восстановление которого потребуются годы… Министр подчеркнул, что слет земледельцев проходит в канун Дня хлеба, и это глубоко символично: большая армия казахстанских тружеников золотой нивы обеспечивает страну зерном. Это еще и праздник мукомолов, пекарей, всех, кто причастен к производству хлеба. Продовольственная безопасность Казахстана создается трудом казахстанских аграриев. Вклад по достоинству оценивается обществом и государством. Венцом слета стало вручение лучшим труженикам полей страны наград. Среди них руководители агроформирований, механизаторы, ученые, развивающие аграрную науку. Медали «Еңбек ардагері» были вручены 65, нагрудные знаки «Аул саласы ұздігі» – 20, благодарственные письма министра сельского хозяйства – 26 аграриям. О некоторых из этих людей мы расскажем в своих следующих публикациях. ...Рабочий календарь тружеников села всегда заполнен делами. После уборки урожая приходит время пахать зябь и высевать озимые, а потом надвигаются и другие заботы.