Свежий выпуск

Хвала рукам, что пахнут хлебом

Рысбек Жантыкеев

Накануне Дня хлеба в Астане состоялся второй слет растениеводов, в ходе которого награды за труд из рук министра сельского хозяйства получили лучшие из лучших в профессии.

В ходе встречи было отмечено, что отечественный агропромышленный комплекс имеет для дальнейшего развития хорошие перспективы: емкие рынки сбыта, достаточные площади сельскохозяйственных угодий, высокие перспективы орошаемого земледелия. Кроме того, год от года растут объемы производства и сбыта продукции масличных культур, а по зерну и муке республика входит в число крупнейших стран-экс­портеров.

С минувшего года вектор развития отрасли определяют два важных документа: Концепция развития АПК до 2030 года и Национальный проект развития АПК на ближайшие пять лет.

В соответствии с поручением Президента проводится работа по совершенствованию субсидирования сельскохозяйственных товаропроизводителей страны. В этом году аграрная отрасль получила большую поддержку со стороны государства. Эти меры коснулись льготного кредитования, выделения ГСМ на посевную и уборочную, лизингового приобретения сельхозтехники.

Оказанная поддержка позволила вырастить и собрать хороший урожай. По республике убрано 15,9 млн га зерновых и зернобобовых культур – 99,5% всей площади.

Если прогнозируемый объем урожая составлял 18,4 млн тонн зерновых, то фактически при средней урожайности 13,5 цент­нера с каждого гектара уже намолочено 21,5 млн тонн зерна в бункерном весе. Пшеницы собрано 16,2 млн тонн, что выше прог­нозной цифры в 13,4 млн тонн.

Выступивший перед делегатами слета растениеводов министр сельского хозяйства ­Ербол ­Карашукеев отметил, что по поручению Главы государства осуществляются меры по развитию семеноводства. Они включают разработку отдельного комплексного плана по обеспечению агроформирований семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции и снижению зависимости от импорта посевного материала. Предусмотрено создание научно-производственного центра семеноводства с единой цепочкой: селекция – семеноводство – производство. Данная работа выполняется совместно с ведущими учеными Казахстана.

Кроме того, со следующего года по опыту развитых стран будет внедрена новая информационная система, позволяющая в цифровом формате отслеживать продвижение семян высоких репродукций от оригинаторов до товарных хозяйств, что позволит установить жесткий контроль над их использованием.

Не стоит откладывать в долгий ящик подготовку к посевной следующего года. К этой работе необходимо приступать уже сейчас, чтобы встретить предстоящую весну во всеоружии.

Министр отметил, что в стране проводится большая работа по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель. На сегодняшний день возвращены, а также признаны подлежащими возврату и проходят соответствующую процедуру 4,7 млн га сельскохозяйственных угодий. Львиная их доля, около 90%, относится к пастбищам.

Глава аграрного ведомства призвал руководителей сельхозпредприятий соблюдать агротехнологию, бережно относиться к используемой земле. За рачительность и заботу она отплатит сторицей.

Но, к сожалению, есть фермеры, которые забывают об этом, не выдерживают требований севооборота. В результате истощается плодородный гумусный слой почвы, на восстановление которого потребуются годы…

Министр подчеркнул, что слет земледельцев проходит в канун Дня хлеба, и это глубоко символично: большая армия казахстанских тружеников золотой нивы обеспечивает страну зерном. Это еще и праздник мукомолов, пекарей, всех, кто причастен к производству хлеба. Продовольственная безопасность Казахстана создается трудом казахстанских аграриев. Вклад по достоинству оценивается обществом и государством.

Венцом слета стало вручение лучшим труженикам полей страны наград. Среди них руководители агроформирований, механизаторы, ученые, развиваю­щие аграрную науку. Медали «Еңбек ардагері» были вручены 65, нагрудные знаки «Аул саласы ұздігі» – 20, благодарственные письма минист­ра сельского хозяйства – 26 аграриям. О некоторых из этих людей мы расскажем в своих следующих публикациях.

...Рабочий календарь тружеников села всегда заполнен делами. После уборки урожая приходит время пахать зябь и высевать озимые, а потом надвигаются и другие заботы.

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