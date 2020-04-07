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И расстояния не помеха
Чингиз Ташенов, Акмолинская область

Сотрудники Акмолинского областного историко-краеведческого музея также перешли на дистанционный режим работы. Находясь дома, они продолжают научно-исследовательскую деятельность, пишут статьи, занимаются каталогизацией музейных предметов, находящихся в фондах. Разработан план мероприятий в онлайн-формате, которые можно просмотреть на сайте музея и на страницах социальных сетей Facebook и Instagram.

– В год своего 100-летия наш музей запускает онлайн-проект «История в экспонатах», – говорит заместитель директора Анара Дюсенбаева. – Научными сотрудниками собрана богатейшая коллекция, лучшие экспонаты представлены в наших экспозиционных залах. Каждый предмет, документ, фотография – это история человека, история семьи, история родного края.

В рамках реализации этого проекта подготовлен первый видеоролик – краткая история здания, в котором расположен наш музей.

С конца марта научными сотрудниками Литературного музея писателя Ильяса Есенберлина, который действует в Атбасаре, в режиме онлайн ведется обзор книги «По реке жизни». Ее автор – сын писателя Козыкорпеш Есенберлин, который публикует свои произведения под псевдонимом Асан Номад. Книга была издана в 2004 году на русском языке и состоит из трех частей – «Ильяс», «Любовь», «Диляра». На сегодня озвучена ее первая часть.

Степногорский историко-краеведческий музей в начале апреля запустил онлайн-цикл лекций «Герои Победы», в которых будет представлен материал о героях-степногорцах.

– Акмолинская областная универсальная научная биб­лиотека имени Жумабаева тоже активно развивает работу на удаленном расстоянии, внедрив новый формат обслуживания читателей – «Живая книга», – рассказывает заместитель директора Галина Савенкова. – В нем задействована наша библиостудия «Абай және мен», где библиотекари, студенты, преподаватели вузов Кокшетау рассказывают о произведениях Абая, Дулати, Есенберлина и других писателей. Герои проекта на несколько минут перевоплощаются в самого автора, зачитывают наиболее интересные отрывки произведений, рассказывают об их сюжетной линии. Обязательно дается ссылка на описываемое произведение.

Информационно-библиографический отдел библиотеки активно выкладывает в социальные сети оцифрованные произведения местных писателей, с которыми заключен авторский договор. Любой пользователь сетей может, находясь дома, читать их. Оцифровываются и создаются 3D-книги из «Коллекции писателей-земляков».

Открыта и первая в респуб­лике линия 60+, где библиотекари доставляют пожилым читателям книги до дверей квартиры, а кроме этого, ими готовится видеоролик «Читаем дома».

– Мы создаем собственную электронную библиотеку: оцифровываем литературу, работаем в программе редакторе для повышения качества оцифрованных изданий, готовим публикации на трех языках: казахском, русском и английском для историко-литературного портала Magjan.kz,
– говорит директор библиотеки Талгат Ибраев. – В рамках реализации проекта «Цифровой Казахстан» в Казахскую национальную электронную библиотеку нами передано 250 книг акмолинских авторов.

Отдел массовой работы организует челлендж Jandykitap, в рамках которого читаются произведения классиков казахской литературы. В Фейс­буке и на сайте библиотеки сотрудники делают видеообзоры по истории создания музыкальных произведений, знакомят с биографиями композиторов, запущена онлайн-рубрика «Классика в новом формате». А в рамках проекта «Полиглот» сотрудники отдела иностранной литературы готовят уроки-юниты на трех языках для юных читателей в видеоформате.

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