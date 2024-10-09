Идет борьба с огнем

В понедельник силы и средства ДЧС Атырауской области, а именно 24 сотрудника, вертолет и внедорожник, были задействованы на тушении тростниковой растительности.
С воздуха было установлено, что камыш тлеет на площади 5 га в 43 км от Курмангазинского района. Также было обнаружено возгорание камыша на чуть меньшей площади в 20 км от этого района на участке «Кара пішен».
Более 30 тонн воды было сброшено в очаги горения с помощью водосливного устройства вертолета Ми-8 АО «Казавиаспас». Боевые расчеты из пожарных частей тушили очаги горения с помощью мотопомп и подручных средств – хлопушек и лопат. В результате 7 октября было потушено 0,5 га.
В ночное время сотрудники ДЧС организовали дежурство на месте. Заболоченность территории и отсутствие автомобильных дорог затрудняло тушение. Вчера работы продолжились. 25 сотрудников ДЧС, из них 15 на вертолете и 10 на автомобиле ТРЭКОЛ, были доставлены в очаги возгорания. Официальный сайт МЧС сообщил, что угрозы распространения пожара на населенный пункт нет, а пожарная обстановка на территории области находится на особом контроле.
В то же время костанайские спасатели ликвидировали пожар на границе с Россией. Сначала огонь был обнаружен вблизи границы Житикаринского района Костанайской области. Но он быстро распространился и перешел на территорию Казахстана.
Реагируя на ситуацию, силы и средства ДЧС области незамедлительно направились на место происшествия. Работы по тушению осложнялись удаленным местоположением на пограничной территории, а также сильным ветром, который способствовал быстрому распространению огня.
Благодаря быстрой реакции спасателей и координации с пограничной службой и другими органами удалось оперативно локализовать и ликвидировать пожар на территории Казахстана на площади 1 400 кв. м. В результате природного пожара никто не пострадал.
Тем временем принимаются все необходимые меры по тушению природного пожара в Карагандинской области. Угрозы населенным пунктам Айыр, Шоптыкол, Кызылшилик, Атантай, Теректы нет, сообщили в МЧС. В регионе находится вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерлан Нурпеисов. Продолжают работу полевые штабы пожаротушения.
Напомним, здесь на открытой территории горит сухостой на площади 35 тыс. га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым ветром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара. В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС и местных исполнительных органов Карагандинской области – всего 386 человек, 64 единицы техники, воздушные суда МЧС и Минобороны. С воздуха сброшено в общем счете более 50 тонн воды.
На приграничной территории Карагандинской и Павлодарской областей общая площадь пожара предварительно составила 45 тыс. га. Напомним, в Павлодарской области степной пожар на площади 10 тыс. га был локализован в понедельник.