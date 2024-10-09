Идет борьба с огнем

В понедельник силы и средства ДЧС Атырау­ской области, а именно 24 сотрудника, вертолет и внедорожник, были задействованы на тушении тростниковой растительности.

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

С воздуха было установлено, что камыш тлеет на площади 5 га в 43 км от Курмангазинского района. Также было обнаружено возгорание камыша на чуть меньшей площади в 20 км от этого района на участке «Кара пішен».

Более 30 тонн воды было сброшено в очаги горения с помощью водосливного устройства вертолета Ми-8 АО «Казавиаспас». Бое­вые расчеты из пожарных час­тей тушили очаги горения с помощью мотопомп и подручных средств – хлопушек и лопат. В результате 7 октября было потушено 0,5 га.

В ночное время сотрудники ДЧС организовали дежурство на месте. Заболоченность территории и отсутствие автомобильных дорог затрудняло тушение. Вчера работы продолжились. 25 сотрудников ДЧС, из них 15 на вертолете и 10 на автомобиле ТРЭКОЛ, были доставлены в очаги возгорания. Официальный сайт МЧС сообщил, что угрозы распространения пожара на населенный пункт нет, а пожарная обстановка на территории области находится на особом контроле.

В то же время костанайские спасатели ликвидировали пожар на границе с Россией. Сначала огонь был обнаружен вблизи границы Житикаринского района Костанайской области. Но он быстро распространился и перешел на территорию Казахстана.

Реагируя на ситуацию, силы и средства ДЧС облас­ти незамедлительно направились на место происшест­вия. Работы по тушению осложнялись удаленным местоположением на пограничной территории, а также сильным ветром, который способствовал быстрому распространению огня.

Благодаря быстрой реакции спасателей и координации с пограничной службой и другими органами удалось оперативно локализовать и ликвидировать пожар на территории Казахстана на площади 1 400 кв. м. В результате природного пожара никто не пострадал.

Тем временем принимаются все необходимые меры по тушению природного пожара в Карагандинской области. Угрозы населенным пунктам Айыр, Шоптыкол, Кызылшилик, Атантай, Теректы нет, сообщили в МЧС. В регионе находится вице-министр по чрезвычайным ситуациям Ерлан Нурпеи­сов. Продолжают работу полевые штабы пожаротушения.

Напомним, здесь на открытой территории горит сухостой на площади 35 тыс. га. Тушение пожара осложняется сильным порывистым вет­ром, горной местностью и отсутствием подъездных путей к очагам пожара. В ликвидации задействованы силы и средства ДЧС и местных исполнительных органов Карагандинской области – всего 386 человек, 64 единицы техники, воздушные суда МЧС и Минобороны. С воздуха сброшено в общем счете более 50 тонн воды.

На приграничной территории Карагандинской и Павлодарской областей общая площадь пожара предварительно составила 45 тыс. га. Напомним, в Павлодарской области степной пожар на площади 10 тыс. га был локализован в понедельник.