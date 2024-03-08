Идите в театр, и будет вам счастье

Отношения с театром у Оли завязались не сразу. Ради приобщения к высокому искусству воспитанников музыкальной школы, в которой она занималась с ранних лет, часто водили в консерваторию и филармонию, и первый же поход в оперный театр закончился полным разочарованием – симфоническая сказка «Петя и волк» совсем «не зашла». Как и ТЮЗовская постановка гайдаровской повести «Р. В. С.» – девочке показалось странным, что юных героев играют солидные тетеньки.

Ситуацию спас спектакль того же детского театра «Сказка о золотом троне, голубом цветке и старой домбре» – он настолько потряс маленькую зрительницу, что она больше уже не сомневалась в своем выборе: Оля обязательно станет артисткой.

– Это было совсем по-девчачьи: хотелось такого же красивого платья, как у Тажал-ханум, такой же прекрасной любви и невероятных декораций вокруг, – вспоминает Ольга Владимировна. – Через много лет я сыграла в этой сказке, и все было именно так: и платье, и любовь, и ощущение абсолютного счастья.

За 34 года служения одному театру – легендарному ТЮЗу имени Наталии Сац – Ольга Коржева исполнит десятки ролей в лучших произведениях мировой классики и современности, но урок из раннего детства навсегда сохранится в памяти и станет главным профессиональным правилом: на сцене должно быть все предельно правдиво, как в жизни.

В театральный кружок при Дворце пионеров Оля записала себя сама. Родители, простые, как она сама говорит, люди – педагог и водитель, может быть, и не решились этого сделать, но впредь никогда не мешали дочери идти к своей мечте. И путь этот был как будто приготовлен специально для нее. Вначале на нем встретилась руководитель студии, известная актриса Лариса Илларионовна Гилева. Это она уверила свою талантливую ученицу, что нужно продолжать учебу, и та легко поступила в один из лучших на то время театральных вузов в Свердловске.

Потом настала чудесная студенческая пора.

– Педагоги пестовали и лелеяли нас, любили как собственных детей, в институте всегда было душевно и по-домашнему, – вспоминает Ольга Владимировна.

Но, видимо, как раз из-за этих «тепличных» условий она не стала актрисой знаменитого Большого драматического театра имени Товстоногова, приглашение на просмотр в который, будучи студенткой-третьекурсницей, получила во время конкурса чтецов в Ленинграде. На том показе что-то пошло не так: вскользь прозвучавшая неприличная реплика или еще какая-то неловкость – и Олин педагог решительно увела ее с многообещающего мероприятия.

– Замечательная Ольга Дмитриевна Крыжановская мне так и сказала: «Оля, это не наш случай. У тебя еще будут достойные предложения». Я никогда не жалела, что случилось именно так. Бывая в Москве, всегда встречаюсь с однокурс­никами и всякий раз убеждаюсь, что я на своем месте. Никто из них не сыграл того репертуара, какой сыграла я. Поэтому, кто знает, как бы сложилась моя судьба там, но я точно знаю, насколько у меня все хорошо здесь, – подытоживает Ольга Владимировна.

Лекарство от звездности

Достойного предложения ей действительно не пришлось долго ждать. В театр ее пригласил сам Борис Преображенский – культовый режиссер, приехавший в Алма-­Ату из Ленинграда, чтобы возглавить местный ТЮЗ. Впечатление на мэтра студентка произвела ролью в дипломном спектакле на выпуске из института.

Молодая актриса быстро обосновалась в ТЮЗовской труппе. Режиссер либо вовсе не сомневался в ее способностях, либо хотел побыстрее проверить на профпригодность, но первыми работами Ольги стали главные роли в пастернаковском «Докторе Живаго» и в «Горе от ума» Грибоедова. И уже после первых успехов она едва не «словила» звездную болезнь.

– Это все-таки случилось, – признается актриса. – Примерно на втором году работы в театре и на совсем незатейливом детском спектакле. Репетировали мы в дубле с другой актрисой, и я, уже сыгравшая парочку более значимых ролей, позволяла, видимо, что-то лишнее в ее адрес. Борис Николаевич никак не реагировал, но перед самой премьерой выяснилось, что в спектакль поставили не меня, а ту самую девочку-напарницу. Он еще и не принял меня, когда я прибежала за объяснениями. Если бы вы знали, как я переживала! Но этого урока хватило на всю жизнь.

«Великий и ужасный» Преображенский, конечно же, смилостивился над своей любимицей, и она справедливо заняла место среди ведущих актрис театра. За следующие 15 лет, пока он руководил коллективом, Коржева сыграла блестящие роли в «Гамлете», «Евгение Онегине», «Днях Турбиных», «Чайке», «Любви» Мопассана и, конечно же, во множестве детских постановок.

Актрисе такого масштаба – яркой, мощной, многогранной – на сцене детского театра никогда не было тесно. Наоборот, она считает большой удачей работать на разновозрастную публику.

– Это тренирует актерский организм: утром ты играешь зайчика, вечером Марину Цветаеву или сестру Рэтчед в спектакле «Над гнездом кукушки», – продолжает Ольга Владимировна. – Это не дает закостенеть, стать памятником самому себе. На детскую аудиторию вообще не нужно работать как-то по-особенному. Я же помню, что мне не понравилось в детстве в театре, – неправдивость. У зайчика ведь тоже есть свои мотивы, он кого-то любит и чего-то хочет. Пропусти это через себя, через свое сердце – и твой герой получит отклик у зрителя.

Детские спектакли актриса любит за возможность похулиганить, подурачиться, попрыгать, покричать. «Взрослый» репертуар – это другое: вдумчивое, обстоятельное, глубокое. За последние пять лет ТЮЗ заметно изменился, с труппой работают топовые казахстанские режиссеры Галина Пьянова, Ирина Симонова, Галина Ефимова. И поговаривают, для театра наступает новый золотой век.

О нашем, о женском

Ольга Коржева царствует на сцене, часто забирая на себя все внимание зрителей, она хороша и в роли Снежной королевы, и в роли бездомной собаки – яркая, красивая, притягательная. Конечно, актриса знает о силе своего обаяния и без всякого лукавства признается, что ей это нравится:

– Меня научили работать, я много готовлюсь к любой роли, много вкладываю в свой персонаж, поэтому, считаю, мой труд получает естественное вознаграждение в виде зрительской любви. Если бы я меньше работала, то меньше имела бы права на этот отклик, на эту любовь.

На попытки выведать у актрисы секреты молодости и красоты, которая у нее имеет редкое свойство – с годами она не тускнеет, а становится все совершеннее и «дороже», – Ольга снова говорит про труд и дисциплину.

– Лет 20 с лишним регулярно хожу в спортзал – занимаюсь «железом», – делится наша героиня. – С такой же пунктуальностью ухаживаю за лицом. Никогда не лягу спать, не сняв макияж и без ухода. Прибегаю и к несложным косметологическим процедурам. И, если потребуется, соглашусь на более серьезную операцию. Внешность – мой профессиональный инструмент, этим нужно дорожить.

С родными и друзьями Ольга Владимировна не играет никаких ролей. По ее собственным словам, она обычная женщина, которая умеет вести дом сама, без домработниц и поваров.

– Для мира и покоя в семье важно, чтобы в доме было вкусно и уютно, можно было отдохнуть и душой, и телом, чтобы пирогами пахло и хотелось в него возвращаться, чтобы по спинке погладили и приласкали, – делится Ольга Владимировна. – Нужно во всем быть на стороне близкого человека. Потому что плохое ему могут сказать за пределами, а вот в доме он должен слышать только хорошее.

Ольгу Коржеву никогда не посещал соблазн­ переделать своего мужа, довести, так сказать, до совершенства. Говорит, те, кто знаком с ним, знают, что это в принципе невозможно:

– Он этого не позволил бы, потому что слишком мужчина. Так и должно быть – он берет на себя ответственность, принимает решения, и женщине лучше оставаться на втором плане. Это на сцене я могу быть на главных ролях, а дома – всегда чуть позади.

Настоящим отдохновением души для Ольги Коржевой становится море – может бесконечно лежать на берегу и слушать шум волны или плавать, пока кожа не покрывается «пупырками» как у лягушки. А еще книги. Пушкин – когда влечет к чему-то вечному. Или Довлатов и Шукшин. Первый, когда хочется смешного и легкого, он как пилюля для хорошего настроения. Второй – когда тянет к чистому, исконному, к простой правде жизни.

На вопрос, зачем ходить в театр, Ольга Владимировна отвечает, не задумываясь: «Чтобы оставаться человеком», – и вспоминает забавную историю.

В период, когда наступил конец тихой стабильной жизни, у завсегдатая театра Светланы Тимофеевны, которая пересмат­ривала спектакли десятки раз, артисты спросили, зачем ей это. Женщина ответила замечательно просто и емко: «Все вокруг рушится и разваливается, а придешь к вам, посмотришь спектакль, и колбаса снова по два десять».

– Вот для этой внутренней, душевной стабильности театр и нужен, – убеждена заслуженная артистка Казахстана Ольга Коржева. – Сесть в кресло, на два часа отключиться от всего внешнего и, быть может, найти ответы на волнующие воп­росы или просто погрузиться в красоту. Идите в театр, и будет вам счастье!