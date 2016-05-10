​Их оставалось только двое…

Авторы книги – председатель клуба Алевтина Тимофеевна Митрохина и бессменный директор мемориального музея Маншук Маметовой Светлана Саржановна Бектенова. Изданная к 70-летию Победы, книга пополнила библиотеки школ и вузов Приуралья, стала темой диспутов и уроков мужества. В ней рассказывается о том, что характер совсем юных девушек в суровую годину испытаний оказался прочнее стали и свинца, потому что защищали они самое дорогое – дом, свой край, близких и родных людей. Воля к Победе была сильнее страха и ужасов войны. Именно из Западного Казахстана родом три Героини – Маншук Маметова, Алия Молдагулова и Хиуаз Доспанова. И экспозиции музея, и книга начинаются с рассказа о них. Причем не хрестоматийно-документального, а правдивого и живого. Далеко не всем известно о том, что у Маншук с самого детства было две семьи. Родилась она в Бокейординском районе. Ей было пять лет, когда к отцу приехал брат с молодой женой. Ахмет Маметов был врачом, а его жена Амина – педагогом. Она знала, что не может стать матерью, и уговорила мужа попросить брата отдать им племянницу на воспитание. Так у девочки появились приемные родители. В Уральске семья жила в том самом доме, где располагается музей. Здесь Маншук успела окончить только начальную школу. Способного доктора перевели в Алма-Ату. Девочка росла, окруженная любовью, получила хорошее образование. Все рухнуло в тридцать седьмом, когда отца арестовали. Он успел попросить жену о том, чтобы она спасла Маншук, рассказала, что она – не их дочь. Ведь участь детей «врагов народа» была известна. Девушке пришлось покинуть родной дом, что стало не меньшим ударом, чем арест отца. Тем не менее она не ожесточилась, сумев отделить в своем сознании тоталитарную сталинскую систему от понятия Родины.

Факты из жизни и эпизоды боевого пути трех героических женщин Востока сотрудники музея и члены клуба «Фронтовичка» собирали в экспедициях по местам боев и на родине Маншук, Алии и Хиуаз. Овеществленные свидетельства их подвига представлены в экспозициях. Есть в музее сопка, на которой косила врагов отважная пулеметчица. И это не метафора. Панорама той памятной битвы под городом Невель, словно машина времени, переносит в годы войны. Автор проекта – художник студии им. Грекова Михаил Ананьев, известный такими работами, как панорамы «Бородинское сражение» в Москве, «Штурм Берлина» в Севастополе и «Сталинградская битва» в Волгограде.

Вполне закономерно, что музей Маншук стал своеобразным штабом клуба «Фронтовичка», объединившим женщин, которые воевали. Ведь Маншук – их ровесница и их землячка. Сегодня сложно сказать, кому именно принадлежит идея создания клуба. Это было в 1989 году. Силой притяжения стало для них фронтовое братство. Мне очень повезло, поскольку я познакомилась с ними именно тогда, в период становления клуба. Навсегда запомнилась встреча на квартире первого председателя «Фронтовички» Александры Филипповны Серовой. Время было непростое. Первую военную форму они шили себе своими руками. Нужно сказать, что у женщин их поколения швейная машинка была практически в каждом доме. Поэтому дело спорилось. Шутили, пели про войну и про любовь. «Катюшу» и «Синенький скромный платочек» исполняли весело и браво. Но лица стали серьезными, когда кто-то запел «…Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только трое из восемнадцати ребят…» Именно тогда они спелись и в прямом, и в переносном смысле. Возникла идея создать хор, который исполнял песни военных лет и песни о войне. Он просуществовал два десятилетия, пока ряды «Фронтовички» не поредели. К слову, к книге прилагается диск, на котором записаны эти песни.

В конце восьмидесятых их было 69. Фронтовые подруги делили и горе, и радости, вместе отмечали праздники и дни рождения. Хотя нередко ходили в гости друг к другу и без всякого повода. Стол в таких случаях накрывался, что называется, всем миром. Каждая старалась принести свое фирменное блюдо. Но самым главным было даже не угощение, а радость общения, от которой распрямлялись плечи и молодели глаза. Количество встреч со школьниками, студентами, трудовыми коллективами, солдатами расквартированных в Уральске военных частей не поддается подсчету. Все их можно объединить общей темой «Этот день мы приближали как могли…»

Огромен вклад «Фронтовички» в патриотическое воспитание молодого поколения. В биографии клуба – поездки в Москву, по местам боев 100-й и 101-й дивизий. Всех маршрутов не перечислишь. О главных и самых запомнившихся рассказано в книге. Повсюду их принимали как самых желанных гостей. Знаменательными вехами стало участие в парадах Победы, встреча на Уральском мемориале Славы с Президентом ­Нурсултаном Назарбаевым­ в 2005 году. В 2009 году музей посетила Гульшара Абдыкаликова, в ту пору министр труда и социальной защиты населения, а ныне Государственный секретарь РК.

В книге собраны рассказы о самых активных членах клуба. По стечению обстоятельств и дата подвига Маншук Маметовой, и день рождения первого председателя клуба Александры Филипповны Серовой – 15 октября. Отмечая эту дату, в музее вспоминают двух героических женщин, сражавшихся за самую главную ценность – свободу родной страны. Фронтовички звали Александру Филипповну «маманя», наверное, по аналогии с «батяней»-командиром. Она считала, что невозможного на войне не было. Под Тулой семнадцатилетняя медицинская сестра, выхватив из-под колес немецкого танка, вынесла с поля боя раненого бойца-сибиряка весом под сотню килограммов. И хотя было невыносимо тяжело, дотащила до своих. Потому что иначе было нельзя.

Фронтовички стали практически единой семьей, были друг другу поддержкой и опорой. Поэтому им было так больно и трудно провожать подруг в последний путь. Сейчас о клубе молодым рассказывают только двое – Алевтина Мирохина и Лидия Губанова. Алевтина Тимофеевна 14 лет назад приняла эстафету председательства. В книге она делится воспоминаниями, которые написала к своему 90-летию.

Родом она из российского села Таловое, расположенного неподалеку от казахстанско-российской границы. В лихую годину соседние поселки объединила военная география. Они стали единым тылом сталинградских сражений. В 41-м Аля окончила восьмой класс. Посокрушалась с подружками, что в таком возрасте добровольцев на фронт не берут, и пошла учиться на курсы медсестер. Война сама приблизилась к селу почти вплотную. Первым местом службы стала родная школа, где располагался госпиталь. Вскоре расторопную и аккуратную медсестру заметили, похвалили и отправили в самое пекло Сталинградской битвы.

В полевом госпитале раненых было столько, что перевязочного материала не хватало. Помимо перевязок ей доверяли весьма ответственное дело – кипятить на примусах автоклавы со шприцами и инструментами. Знали, что не подведет, не поторопится. В госпитале и работали, и спали. Впрочем, отдыхать приходилось только тогда, когда буквально валились с ног от усталости. А ведь еще приходилось регулярно сдавать кровь. Донорами были буквально все медицинские работники. Короток был этот отдых. Раненых в тыл отправляли по ночам. Город бомбили практически беспрестанно. Поэтому бегать в укрытие не имело смысла. Но, как оказалось, человек не может бояться постоянно. Свой лимит страха она, наверное, с лихвой исчерпала именно в Сталинграде. И хотя все последующие годы войны прошла вместе с полевым госпиталем, то есть постоянно была на передовой, все остальное после этих сражений казалось уже не таким ужасающим. Может, и вправду, пуля обходит тех, кто ей не кланяется? Только один-единственный раз под Ростовом осколок задел ногу. Сама себя перевязала и продолжила работу. «Вкалывать» ей доводилось больше, чем другим. Она была самой младшей. Когда госпиталь ненадолго «затихал», тех, кто помоложе, отправляли мыть, скрести, чистить и приводить его в порядок. Но и это было не в тягость. Все можно преодолеть ради Победы. И она пришла – долгожданная и выстраданная.

Лидия Губанова в сорок первом окончила девятый класс. В первый же год войны в Уральск были эвакуированы Ленинградское училище связи и Московская школа радиоспециалистов. В них приняли сразу полтысячи девушек. В том числе и Лиду со старшей сестрой Машей. Обучение проходило по ускоренной программе. Это значило, что занятия длились 10–12 часов в день. И уже в октябре они были направлены в часть, а в декабре приняли «боевое крещение» под Сталинградом. Запомнились также ожесточенные бои под Харьковом, а затем на Украине, где шли сражения буквально за каждое село. Довелось участвовать в боях на Курской дуге, когда казалось, что огонь был повсюду, а земля вздымалась не только от взрывов, но и от ужаса. День Победы встречала в Чехословакии. И это была такая радость, казалось, не выдержит сердце.

Наверное, именно испытания учат верности и преданности. Вся послевоенная жизнь Алевтины Тимофеевны была связана с Уральским медицинским училищем, где она училась и преподавала, а Лидии Игнатьевны – с областной библио­текой, которой она руководила долгие годы. Конечно, годы дают о себе знать, есть проблемы со здоровьем. Но, как говорит Светлана Бектенова, все фронтовички – это люди, сильные духом.

О Светлане Саржановне тоже следует сказать отдельно. По ее мнению, ничего случайного не бывает. Так совпало, что она училась в школе им. Маншук Маметовой, и с самого детства для нее это было святое имя. Ее отец был несколько раз ранен на фронте, плохо слышал и не любил вспоминать о войне. Зато мать подробно рассказывала о том, что в сороковых в ауле, откуда она родом, мясо отправляли фронтовикам, а сами готовили варево из оставшихся шкур. Когда С. Бектенова начинала работать в музее, в нем едва насчитывалось 300 экспонатов, сейчас – более 3 тысяч. Собирали их буквально по крупицам. Члены клуба «Фронтовичка» побывали на родине Маншук в поселке Урда, несколько раз ездили в Псковскую область, где она сражалась и погибла, посещали Волгоградскую область, где встречались с ее родственниками и однополчанами. К Дню Победы экспозиция музея будет демонстрироваться в Астане. А в Уральске 9 Мая «Фронтовичка» пойдет к мемориалу Славы в составе «Бессмертного полка». Внуки и правнуки отважных женщин уже приготовили их портреты.

– Люди обязательно должны знать и помнить о подвиге ветеранов, – говорит Светлана Бектенова. – И о том, что это огромное счастье – жить в мирной стране, в которой мы говорим о войне только в прошедшем времени.