ИКАО высоко оценила действия Казахстана в расследовании крушения самолета Azerbaijan Airlines

Эксперт ИКАО прибыл в Актау в связи с крушением самолета, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтранспорта РК

Сегодня в Актау по поручению генерального секретаря Международной организации гражданской авиации (ИКАО) прибыл аккредитованный наблюдатель – руководитель секции расследования авиационных происшествий Тормодур Тормодсон.

«Необходимо отметить, что ИКАО высоко оценила действия авиационных властей Казахстана в открытости проведения расследования и задействованности заинтересованных государств. Все 17 международных экспертов находятся в городе Актау», - говорится в сообщении Минтранса РК.

Как сообщалось, 25 декабря близ Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший рейсом из Баку в Грозный.

Самолет рухнул в трех километрах от аэропорта Актау.

На борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа.

Выжили 29 человек.