Ильяс Оспанов стал вице-министром промышленности и строительства РК

Кадровые назначения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

С 30 января 2023 года он был вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства РК Оспанов Ильяс Есетович назначен на должность вице-министра промышленности и строительства РК. Об этом сообщила пресс-служба главы Кабмина, передает Kazpravda.kz.

Ильяс Оспанов родился в 1986 году в Астане. Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Имперский колледж Лондона. Член президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2008 году инженером КГП на ПХВ «Астана су арнасы».

В 2011-2012 гг. — инженер 1 категории производственно-технического отдела КГП на ПХВ «Астана су арнасы».

С 2012 по 2014 гг. работал экспертом, главным экспертом в департаменте новых технологий и энергосбережения Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2014 г. был руководителем управления инновационной политики Департамента новых технологий Министерства индустрии и новых технологий РК.

В 2015-2016 гг. работал на руководящих должностях в структурах Министерства по инвестициям и развитию РК.

В 2016-2017 гг. был заместителем руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма ЮКО.

2018-2020 гг. — заместитель директора группы управления проектом «Стимулирование продуктивных инноваций» Всемирного банка и РК.

В 2020-2021 гг. — президент АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий».

В 2021 году занимал пост председателя правления АО «Национальное агентство по развитию инноваций «QazInnovations».

С 2021 по 2023 гг. был председателем Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

С 30 января 2023 года по настоящее время — вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

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