«Имеет особое значение»: Маулен Ашимбаев о продлении пребывания граждан Казахстана и Узбекистана на территории двух стран

Парламент
1012
Айман Аманжолова
[email protected]

Такое мнение сегодня высказал спикер Сената на заседании палаты

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Депутаты рассмотрели и одобрили закон, согласно которому Казахстан и Узбекистан увеличивают взаимный срок пребывания своих граждан на территории государства другой стороны с 5-ти до 30 календарных дней без временной регистрации. 

«Узбекистан – одно из ближайших к нам государств. Мы – братские, союзные Республики. У нас есть соответствующие Соглашения. На протяжении веков нас объединяют единые корни, религия, схожесть языков и культуры. Поэтому важно продолжать развивать наши отношения с братской страной. Залогом расширения сотрудничества в экономической, социальной и иной сферах является создание благоприятных возможностей для взаимных поездок граждан двух стран. Очевидно, что 30-дневное безбарьерное пребывание граждан двух стран на равных основаниях окажет прямое влияние на развитие торгово-экономических и других отношений», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также отметил, что Соглашение полностью соответствует политике Казахстана. Поэтому сейчас важно акцентировать внимание на возможностях, которые дает Соглашение двум государствам, и всестороннее укреплять межгосударственные связи в условиях мировой нестабильности.

Напомним, сегодня на заседании Сената депутаты рассмотрели и одобрили Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года».

Протоколом предусматривается упрощенный порядок пребывания граждан государств сторон (Казахстана и Узбекистана) на их территориях без регистрации в компетентных органах, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы государства стороны.

#казахстан #сотрудничество #Сенат #Узбекистан #Ашимбаев #паспорт #виза

Популярное

Все
Около 30 пациентов ежегодно лечатся от лудомании в Казахстане
Miami Open: определились финалисты у мужчин
«Казахстан наш авторитетный стратегический партнёр» – МИД Китая
Касым-Жомарт Токаев проведет совещание в связи с паводками
Абиба Абужакынова – бронзовый призер турнира Grand Slam
Воздушный удар по Сирии: близ Алеппо погибли около 40 человек
Деньги на строительство детской больницы расхитили в Костанае
Гвардейцы из Актау оказали первую помощь женщине
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Совершившие теракт в Подмосковье люди задержаны – ФСБ
Рыбаки утонули в Павлодарской области
Казахстанцы несут цветы к посольству России
Теракт в России: Путин поблагодарил Токаева за поддержку
Токаев подтвердил солидарность Казахстана с Россией в борьбе против терроризма
Трагедия болью отзывается в наших сердцах – Ашимбаев о теракте в России
Казахстан заинтересован в сотрудничестве по вопросам развития семеноводства
Кейт Миддлтон сообщила, что у нее диагностирован рак
Первая белорусская космонавтка полетела в космос из Байконура
Задержаны подозреваемые в подготовке покушения на руководство Кыргызстана
Miami Open: Рыбакина и Путинцева вышли в 1/8 финала
Как прошла масштабная уборка в Астане
Токаев проведет совещание в связи с терактом в России
Из-за повышения уровня углекислого газа эвакуированы 70 горняков на шахте Qarmet
Коклюш: сохраняется неблагоприятная эпидситуация
Спасательная операция в Crocus City Hall завершена
Четыре человека погибли в ДТП в Алматинской области
В России – общенациональный траур по погибшим в Crocus City Hall
Казахские миротворцы приступили к самостоятельной миссии на Ближнем Востоке
Казахстанский артист Ренат Басит заснял момент землетрясения - видео
Судьба сильной женщины
Торгующий на форуме самоубийц продавец яда найден в Украине
Беременная девушка спрыгнула с 18-го этажа в Алматы
Любовь, дефиле и весна
Жительница Актау рассказала, как приумножить и не растерять знания казахского языка
Ему ребята верят
Идите в театр, и будет вам счастье
Главная роль в жизни
В ближайшие дни сильных землетрясений в РК не предвидится
Пардон муа. Голос, покоривший соцсети
iKомек спешит на помощь
Инцидент с лайнером FlyArystan едва не привел к трагедии в Индии
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Глава государства поздравил женщин с 8 Марта
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Кардиохирурги Семея провели восемь успешных операций на сердце
Интернет от Илона Маска
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник

Читайте также

Проблемы рационального использования воды обсудили сенаторы…
Снизить ставки утильсбора предложил сенатор Орынбасаров
Парламентарии Казахстана и Швейцарии договорились об укрепл…
Спикер Сената встретился с министром иностранных дел Респуб…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]