«Имеет особое значение»: Маулен Ашимбаев о продлении пребывания граждан Казахстана и Узбекистана на территории двух стран

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Депутаты рассмотрели и одобрили закон, согласно которому Казахстан и Узбекистан увеличивают взаимный срок пребывания своих граждан на территории государства другой стороны с 5-ти до 30 календарных дней без временной регистрации.

«Узбекистан – одно из ближайших к нам государств. Мы – братские, союзные Республики. У нас есть соответствующие Соглашения. На протяжении веков нас объединяют единые корни, религия, схожесть языков и культуры. Поэтому важно продолжать развивать наши отношения с братской страной. Залогом расширения сотрудничества в экономической, социальной и иной сферах является создание благоприятных возможностей для взаимных поездок граждан двух стран. Очевидно, что 30-дневное безбарьерное пребывание граждан двух стран на равных основаниях окажет прямое влияние на развитие торгово-экономических и других отношений», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также отметил, что Соглашение полностью соответствует политике Казахстана. Поэтому сейчас важно акцентировать внимание на возможностях, которые дает Соглашение двум государствам, и всестороннее укреплять межгосударственные связи в условиях мировой нестабильности.

Напомним, сегодня на заседании Сената депутаты рассмотрели и одобрили Закон «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Узбекистан об условиях взаимных поездок граждан от 7 июля 2000 года».

Протоколом предусматривается упрощенный порядок пребывания граждан государств сторон (Казахстана и Узбекистана) на их территориях без регистрации в компетентных органах, если период их пребывания не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы государства стороны.