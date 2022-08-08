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Имена в истории страны
Таша Нойер

Лидерам движения «Алаш» и видным общественным деятелям прошлого установят памятники.

В селе Торгай Костанайской области возведут памятники Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулат­улы, в Алматы установят памятник Ахмету Байтурсынулы и бюст Жумату Шанину. Комиссия по установлению сооружений монументального искусства, в состав которой входят известные скульпторы, художники, ювелиры, ученые и общественные деятели, рассмотрела и одобрила проектные работы по итогам респуб­ликанского конкурса.

– Памятники играют особую роль в сохранении исторической памяти и формировании общественного соз­нания. Поэтому нам крайне важно тщательно подойти к каждому этапу работы – от планирования до установки. Рабочая группа комиссии, перед тем как приступить к завершающим работам по изготовлению памятника, должна рассмотреть проект в мягком материале в натуральную величину, – отметил министр культуры и спорта Даурен Абаев.

Также члены комиссии единоглас­но поддержали предложения акиматов Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и Улытауской областей. Так, в регио­нах планируется проектирование памятников народному писателю Казахстана Шерхану Муртазе, поэту, государственному и общественному деятелю Какимбеку Салыкову, Нияз батыру Сайдалы Баркыулы, ветерану Великой Отечественной войны и труда Джаксыбеку Уншибаеву и бюс­та турецкому политику, государственному деятелю Аднану Мендерсу. Проект памятника Сартаю Байжан­улы «Сартай батыр – мың бала» был отклонен для доработки.

В ходе встречи эксперты также обсудили актуальные вопросы в области монументального искусства.

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