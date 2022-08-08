Свежий выпуск Имена в истории страны 8 августа 2022 г. 0:00 Таша Нойер Лидерам движения «Алаш» и видным общественным деятелям прошлого установят памятники. В селе Торгай Костанайской области возведут памятники Ахмету Байтурсынулы и Миржакыпу Дулатулы, в Алматы установят памятник Ахмету Байтурсынулы и бюст Жумату Шанину. Комиссия по установлению сооружений монументального искусства, в состав которой входят известные скульпторы, художники, ювелиры, ученые и общественные деятели, рассмотрела и одобрила проектные работы по итогам республиканского конкурса. – Памятники играют особую роль в сохранении исторической памяти и формировании общественного сознания. Поэтому нам крайне важно тщательно подойти к каждому этапу работы – от планирования до установки. Рабочая группа комиссии, перед тем как приступить к завершающим работам по изготовлению памятника, должна рассмотреть проект в мягком материале в натуральную величину, – отметил министр культуры и спорта Даурен Абаев. Также члены комиссии единогласно поддержали предложения акиматов Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Туркестанской и Улытауской областей. Так, в регионах планируется проектирование памятников народному писателю Казахстана Шерхану Муртазе, поэту, государственному и общественному деятелю Какимбеку Салыкову, Нияз батыру Сайдалы Баркыулы, ветерану Великой Отечественной войны и труда Джаксыбеку Уншибаеву и бюста турецкому политику, государственному деятелю Аднану Мендерсу. Проект памятника Сартаю Байжанулы «Сартай батыр – мың бала» был отклонен для доработки. В ходе встречи эксперты также обсудили актуальные вопросы в области монументального искусства.