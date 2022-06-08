Имя поэта – в истории

В честь 120-летия со дня рождения известного поэта, писателя и журналиста Галыма Малдыбаева установлена мемориальная доска на стене исторического здания в центре Петропавловска.

Сейчас в этом доме располагается ЦУМ, а в 1920–1930-х годах здесь работали сотрудники обкома партии, журналисты. В длинном ряду мемориальных досок теперь появилась мраморная страничка Галыма Малдыбаева, на которой указано, что в 1927–1928 годы он работал замес­тителем редактора областной газеты «Бостандық туы».

Литературная стезя Галыма-ага была непростой. Его творчество пришлось на эпохальные и драматические периоды в истории нашей страны. Это коллективизация, индустриализация, годы Великой Отечественной войны, освоение целины, другие важнейшие общественно-политические события. Все свои переживания за судьбы народа и родной земли он перенес на страницы таких произведений, как «Серп и молот», «Колесо», «Дочь Кырыма». Настоящий мастер поэтического слова Галым-ага успешно трудился на журналистской ниве. В середине и конце 20-х годов он организовал открытие региональных газет в Уральске, Кокшетау, Балхаше, Баянауле, Акмолинской и Карагандинской областях, из-под его пера вышло немало статей и эссе на самые животрепещущие темы.

Мемориальная доска установлена по инициативе общественности Северо-Казахстанской области. Соответствующее решение приняли члены комиссии при акиме области. На его открытии присутствовали родные писателя, представители творческой интеллигенции, простые горожане. Специально из столицы на мероприятие приехал советник Президента РК, член Союза писателей, известный драматург Малик Отарбаев. От имени Главы государства он поздравил присутствующих с юбилеем Галыма Малдыбаева и поблагодарил инициаторов увековечения памяти поэта за столь важный в духовном плане почин.

– Отдавая дань памяти знаменитым землякам, вы сохраняете и популяризируете, что особенно важно для вашего региона, творческое наследие лучших представителей казахского народа, воспитываете в людях чувство патриотизма и гордость за свою страну, – отметил Малик Отарбаев.

Заместитель акима Северо-Казахстанской области Гани Ныгыметов отметил, что с творчеством писателя-земляка знакомы многие казахстанцы. Его произведения входят в школьные учебники, именем Галыма Малдыбаева названы улицы в городах Петропавловске и Сергеевке, средняя школа в родном ауле Жанажол района Шал акына также носит имя поэта.

Приветственный адрес по случаю юбилейной даты зачитал главный редактор общенациональной газеты «Егемен Қазақстан» Габит Мусреп, собственным корреспондентом которой на протяжении нескольких лет работал Галым Малдыбаев. Своими воспоминаниями о поэте-земляке поделились известный ученый, исследователь творчества поэта – профессор Евразийского университета им. Гумилева Серик Негимов, ветеран труда и общественный деятель Кудайберген Калиев, председатель совета ветеранов района Шал акына Турар Оразалин и другие.

Приехали на открытие мемориальной доски и дети поэта: дочери Акбаян – заслуженный работник медицины, Алма – педагог с многолетним стажем, Галия – работник культуры, поэтесса, сын Алтай – работник связи, возглавлявший районные отделения «Казахтелекома», младший сын – главный редактор газеты «Казахстанская правда» Сабит Малдыбаев.

– Когда мы вспоминаем творческих людей, то говорим о нас­ледии, которое они оставляют после себя, – сказал он. – Поэты оставляют после себя стихи и поэмы, писатели – повести и романы. Но есть еще одно наследие – это продолжатели рода. В нашей семье было десять детей. Достояние отца – это не только его поэзия, это и его дети. Мы стараемся жить так, чтобы отцу не было стыдно за нас. Он, наверное, гордится нами. Мы, дети, – продолжение наших отцов и матерей. Я желаю каждой семье достатка и здоровья! Спасибо горожанам за память об отце! – сказал в своем ответном слове сын писателя Сабит Малдыбаев.

Затем в областной библиотеке им. С. Муканова состоялись выс­тавка и презентация переизданной книги Галыма Малдыбаева «Қырым қызы».

– Это делается для того, чтобы наша молодежь знала имена земляков, внесших большой вклад в развитие культуры края, – пояснила перед началом директор областного архива Сауле Маликова. – Один из них – Галым Малдыбаев. Наш архив организовал интересную выставку о его жизни и деятельности, в экспозиции собраны документы и редкие фотографии из семейного архива.

С приветственным словом перед собравшимися выступил советник Президента РК Малик Отарбаев.

– Благодаря своему уникальному таланту Галым Малдыбаев давно прославился за пределами Северо-Казахстанской области, ставшей творческой колыбелью поэта. Творчество Галыма Рахметовича – это гармоничный синтез очерков о простой сельской жизни и городских буднях. Все его стихи и поэмы дышат любовью и уважением к своему народу. Именно простой народ с его добротой, мудростью и трудолюбием всегда стоял в основе произведений поэта. Он чутко улавливал настроения людей, не мог оставаться в стороне от проблем народа, – сказал он.

После окончания церемонии презентации книги советник Президента встретился с представителями общественности и творческой интеллигенции Петропавловска. В ходе состоявшегося откровенного разговора Малик Отарбаев ответил на многочисленные вопросы аудитории. Участники встречи также обсудили положение дел в области культурно-социальной сферы, вопросы поддержки творческих инициатив, патриотического воспитания молодежи на фоне глобальных перемен.