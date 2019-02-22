Специфика этого национального доклада заключается в том, что в нем отражены основные тренды молодежной среды, а также рассмотрены вопросы реализации и повышения эффективности государственной молодежной политики в РК.

Доклад представляет собой комплексный анализ положения молодежи по широкому спектру вопросов – в сферах образования и науки, занятости и предпринимательства, права, здоровья и досуга, участия в общественно-политических процессах. Также в нем представлен социально-демографический портрет казахстанской молодежи, составленный на основе социологических исследований, официальных статистических и иных данных государственных органов.

Впервые в национальном докладе представлены позиции Республики Казахстан в Индексе прогресса молодежи (ИПМ).

– Индекс прогресса молодежи – один из основных инструментов для измерения качества жизни молодежи. Индекс объединяет надежные и релевантные данные для того, чтобы дать оценку странам по основным потребностям и благополучию. ИПМ позволяет увидеть четкую картину по благосостоянию молодежи и деятельности стран в таких областях, как образование, здравоохранение, жилищное строительство. Также ИПМ позволяет странам обмениваться опытом и оценками, – рассказал председатель Комитета по делам семьи и молодежи Министерства общественного развития РК Асхат Оралов на презентации доклада в СЦК.

Казахстан в рейтинге ИПМ, как и большинство стран СНГ, занимает среднюю позицию – 63-е место. Из стран СНГ в списке Армения (45-е), Грузия (46-е), Беларусь (51-е), Украи­на (60-е), Россия (65-е).

По результатам ИПМ Казахстан уступает странам СНГ – Армении, Грузии, Беларуси, Кыргызстану и Украине – в таких областях, как личная безопасность, восприятие преступности, смертность в результате ДТП, также отстает в области здоровья, что связано с высоким уровнем суицида среди молодежи.

– Угрозы и риски в вопросах социа­лизации казахстанской молодежи формируют актуальную повестку государственной молодежной политики, вокруг которой должны быть сфокусированы усилия всех государственных органов, корпоративного сектора и институтов гражданского общества, – заключил директор НИЦ «Молодежь» Талгат Калиев.

У казахстанской молодежи есть высокие возможности для получения образования и трудоустройства, однако гражданская активность оценивается как средняя при выстроенной инфраструктуре молодежной политики. В регионах функционируют 208 молодежных ресурсных центров, 936 организаций, 105 центров здоровья, деятельность которых направлена на создание благоприятных условий для развития молодежи, активизацию процессов ее самоорганизации.

Молодое поколение казахстанцев считает семейное счастье важной жизненной ценностью, более 70% опрошенных семью ставят на первое место.

В то же время по результатам этих же исследований большая часть молодежи в ближайшей перспективе планирует уделять больше внимания образованию и развитию карьеры, то есть в молодежном сообществе есть понимание важности образования и самореализации.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, численность молодежи в возрасте от 14 до 29 лет по состоянию на начало 2018 года составила 3 900 834 человека. Молодые казах­станцы стремятся быть самостоятельными в экономическом отношении, получить образование, специальность, работу, сделать карьеру – эти факторы повлияли на увеличение среднего возраста вступивших в брак мужчин в Казахстане с 27,1 до 27,3 года.

С начала реализации программы «Нұрлы жер», по данным МИР РК, было реализовано 19 тыс. квартир, из которых 34%, или более 6 тыс., получили участники в возрасте до 28 лет.

Увеличивается отток сельской молодежи в города для продолжения образования и трудоустройства. Так, в 2017 году выпуск организаций ТиПО составил 17 636 человек, из которых 62,7% были трудоустроены. Начиная с конца 2017 года в республике сокращается число безработных среди молодежи – к концу IV квартала 2018 года их число составило 78,5 тыс. человек.

При подготовке национального докла­да НИЦ «Молодежь» тесно сотрудничает с государственными органами республиканского и местного уровня. Центр создан по поручению Главы государства, c 2013 года занимается проведением глубоких исследований процессов в молодежной среде для раннего выявления и предупреж­дения всевозможных проблем среди всех категорий молодежи.