Индийские власти рассматривают вариант использования «биологического барьера» для охраны труднодоступных участков границы с Бангладеш, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов

«Барьером» могут стать крокодилы и ядовитые змеи, запущенные в реки и водоемы вдоль границы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Соответствующий запрос по распоряжению министра внутренних дел Амита Шаха составила Пограничная служба безопасности Индии.

Протяженность границы Индии и Бангладеш составляет почти 4,1 тыс. км. Около 850 км из них практически не охраняются. Там невозможно установить ограждения: границу пересекают реки. Они часто выходят из берегов, и их русла смещаются. Этим пользуются жители Бангладеш, переходящие в Индию.

В качестве защиты труднодоступных участков индийские власти уже использовали патрулирование с помощью беспилотников и установку камер ночного видения.