Индустриальное развитие Казахстана начинается с подготовки специалистов

Модернизация казахстанской экономики и её переориентирование на инновационное индустриальное развитие требуют от высшего технического образования подготовки кадров совершенно новой формации, сообщает inbusiness.kz

Актуальной задачей, стоящей перед казахстанскими техническими ВУЗами, становится подготовка конкурентоспособных специалистов широкого профиля, особенно с учетом потребностей страны, соответствующих не только самым современным уровням науки и технологиий, но и международным критериям к специалистам технического направления.

Ориентируясь на растущую динамику запросов рынка труда на технических специалистов, Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) остается лидером Центральной Азии по подготовке кадров, необходимых для успешного индустриального развития экономики Казахстана, отличаясь высочайшими стандартами качества обучения.

«Наш университет располагается в здании бывшего Дома правительства, построенного в 1957 году. Для каждого жителя страны это, конечно, одно из самых ценных зданий: именно в нем 32 года назад была принята Декларация о независимости Республики Казахстан. Подписана первая Конституция и много других исторических решений было принято именно в этом здании. С 2018 года на реконструкцию этого здания, с сохранением его аутентичности и исторической первозданности, мы вложили 2 млрд тенге. Надо отметить, что все дивиденды вуза полностью расходуются на его развитие. Акционерами дополнительно было выделено еще 7 млрд тенге на строительство нового общежития на 980 мест, что позволит решить вопрос о расселении студентов. Планируем, что в январе 2024 года мы уже перережем ленточку», - рассказал ректор университета Маратбек Габдуллин.

Одним из факторов качества высшего образования в университете стало применение ведущих инновационных образовательных программ, а также направленное ориентирование на современные тренды экономики. За 22 года своей деятельности, университет подготовил свыше 6 тысяч квалифицированных специалистов, 80% из которых – профессионалы технической сферы.

Важность подготовки технических специалистов для Казахстана отметил Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса.

«Нам нужно изменить взгляд на образование. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла. Приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников», – подчеркнул глава государства.

Политика индустриально-инновационного развития, поэтапно реализуемая в нашей стране с 2010 года, направлена на создание высокопроизводительной и экспортоориентированной обрабатывающей промышленности, и, учитывая актуальные потребности казахстанской экономики, образовательные программы КБТУ направлены на подготовку специалистов, соответствующих запросам отечественного производства.

Структура Казахстанско-Британского технического университета включает в себя десять школ (до 2022 года – факультетов ред.), и одной из первых стала Школа энергетики и нефтегазовой индустрии. В рамках программы перехода на альтернативные источники энергии, КБТУ, совместно с экспертами ООН, готовит специалистов в области зеленых технологий и возобновляемых источников энергии - ВИЭ.

Исследовательская деятельность студентов и преподавателей унивеститета имеет важное прикладное значение. В лабораториях КБТУ отрабатываются новейшие уникальные технологии, в том числе для производства новых материалов. Рассказывая о технологии производства фотоэлементов для солнечных батарей, руководитель лаборатории Асанали Султанов подчеркнул, что разработка молодых университетских ученых не требует применения опасных и взрывоопасных веществ при производстве солнечных фотоэлемнтов.

«Мы работаем в четырех направлениях – ветроэнергетика, солнечная энергетика, синтез и исследования тонких пленок, а также разработка собственного ионного ускорителя. Основное отличие нашей разработки – технология производства покрытия и солнечных панелей, не требующая применения токсичных, взрывоопасных газов. В нашей лаборатории была изобретена и отработана собственная формула нанораствора для производства кремниевых пленок, используемых для производства солнечных батарей», - подчеркнул молодой ученый.

Разработанная и изготовленная в стенах университета солнечная электростанция уже в течении нескольких лет вырабатывает энергию на территории СЭЗ ПИТ «Алатау» в Алматы. Дерево с солнечными фотоэлементами, созданное молодыми учеными и студентами КБТУ и установленное у главного входа в университет, помимо декоративной функции, несет в себе функционал солнечной электростанции, предоставляя жителям и гостям Алматы возможность подзарядки электронных гаджетов.

Следуя глобальным мировым трендам, одним из важнейших направлений образования в КБТУ стала подготовка IT-специалистов. Около 45% абитуриентов, поступающих в университет, выбирают для получения профессии Школу информационных технологий и инженерии. Интеграция робота-манипулятора с технологиями искусственного интеллекта стала самым интересным проектом для студента Расула Туленгутова и его однокурсников.

«Наша разработка позволила внедрить в процесс работы робота технологии с применением ИИ, дав возможность реализовать на практике подаваемые посредством нейросети. Кроме того, мы смогли использовать этого робота в качестве 3Д принтера», - поделился своими разработками студент КБТУ.

Казахстанско-Британский технический университет на сегодняшний день является единственным ВУЗом Центральной Азии, три образовательные программы которого имеют престижную международную аккредитацию ABET – Accreditation Board for Engineering and Technology.

Прошедшие аккредитацию ABET образовательные программы по техническим специальностям, нацелены, в первую очередь, на подготовку высококвалифицированных специалистов, способных работать без дополнительной переподготовки в сфере промышленной индустрии во всем мире. Качество обучения в университете подтверждается отзывами ведущих казахстанских компаний, где работают выпускники КБТУ и высоким спросом на выпускников университета на рынке труда.

Одним из показателей уровня подготовки специалистов стали 98% процентов уровня трудоустройства выпускников университета, что является самым высоким показателем не только в Казахстане, но и в центрально-азиатском регионе, а также на территории стран СНГ.

Для многих студентов университета вопрос трудоустройства после окончания ВУЗа и получения диплома стоит совсем в другой, непривычной плоскости – не поиск работы, а выбор лучшего предложения по трудоустройству. Как рассказала будущий инженер Кристина Мликова, подбор специалистов будущие работодатели ведут на протяжении практически всех лет обучения, а особенно на последних курсах.

Благодаря активному развитию связей с ведущими университетами мира и внедрению признанных мировых стандартов обучения, большинство образовательных программ университета имеют международные аккредитации, что дало возможность КБТУ получить статус Affiliate Centre University of London и право выдавать выпускникам, помимо казахстанского диплома, диплом Лондонского университета.

В стремлении сохранить лидерство в области технического образования, Казахстанско-Британский технический университет продолжает интеграцию в мировое образовательное пространство, принимая активное участие в международных академических рейтингах, в частности, в глобальный рейтинг QS. На протяжении многих лет КБТУ входит в пятерку лучших университетов Казахстана и в ТОП списка лучших университетов Центральной Азии и Восточной Европы. Образовательные программы КБТУ получили международное признание благодаря аккредитациям ABET, ACBSP, IQAA, CIMA, ACCA и CFA.

Одним из векторов развития образовательной структуры университета стало открытие в 2012 году при КБТУ Казахстанской морской академии – КМА, которая является единственным в Казахстане учебным заведением, ведущим подготовку профессиональных моряков международного уровня.

Программа обучения в морской академии, как и в остальных школах КБТУ, открыта не только для казахстанцев, но и для граждан разных стран, и преподавание ведется на английском языке. Свою подготовку кадеты морской академии КБТУ ведут на самом современном оборудовании мирового уровня и, согласно международным требованиям, в течение года проходят обязательную морскую практику, оттачивая на волнах теоретические знания.

В современном мире университет, как одно из направлений процесса образования, несет важнейшую функцию, обеспечивая развитие страны и региона. Кроме того, исследовательская работа, ведущаяся в стенах университетов, ее прикладное значение и объединение с бизнес структурами в инновационные цепочки, является приоритеным механизмом внедрения инноваций, без которых невозможно представить развитие различных сфер современной экономики Казахстана.

Наведение мостов знаний в бизнесе и в технолигиях между обществом и наукой, между Казахстаном и остальным миром, стало для Казахстанско-Британского технического университета ключевым элементом стратегии развития.