Оспа обезьян: главный госсанврач РК принял постановление

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МИО и органам управления здравоохранения поручено обеспечить обучение по повышению настороженности медработников, независимо от форм собственности по выявлению лиц с подозрением на заболевание оспой обезьян; диагностику и транспортировку больного (с подозрением на заболевание) оспой обезьян; экстренное извещение о каждом случае заболевания оспой обезьян.

При необходимости Минтранс обязан обеспечить установку системы бесконтактного измерения температуры, предназначенной для дистанционного выявления лиц с повышенной температурой тела, с учетом плотности пассажиропотока и технических характеристик оборудования в терминалах международных аэропортов, а также наличие средств индивидуальной защиты, профилактическую дезинфекцию транспортных средств после каждого рейса и пр.

МВД поручено установить посты наблюдений в пунктах пропуска международных аэропортов. Погранслужба обязана обеспечить контроль за прибывающими в РК, которые в течение последнего 21 дня посещали эндемичные страны.

Минфину поручено усилить санитарно-карантинный контроль на КПП через госграницу РК и проводить обязательную бесконтактную термометрию всех лиц в автопунктах пропуска через госграницу республики, совпадающей с таможенной границей ЕЭС.

Миннауки обязано предпринять профилактические меры по предупреждению завоза и распространения случаев заболевания оспой обезьян в РК среди иностранных студентов высших учебных заведений страны - граждан эндемичных стран. Также госорган обязан информировать иностранных студентов, обучающихся в вузах, прибывших и (или) посетивших в течение последнего 21 дня эндемичные страны, о соблюдении мер профилактики и предупреждении распространения оспы обезьян, установить контроль за прибывающими студентами.

Документ содержит ряд поручений департаментам санитарно-эпидемиологического контроля и другим госорганам.