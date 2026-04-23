Информативно и безболезненно

По словам врача-онколога высшей категории, ведущего специалиста республики в области общественного здравоохранения, онкоэпидемиологии и клинической эпидемио­логии Нурбека Игисина, одна из ключевых проблем современного здравоохранения – поздняя диагностика заболеваний толстого кишечника, включая колоректальный рак. Это приводит к высокой доле запущенных форм и неблагоприятным исходам болезни.

В рамках проводимого исследования будут проанализированы данные пациентов. Ученые и врачи оценят, насколько эффективно работают существующие программы скрининга, проследят, как меняется заболевание в целом. Главная задача – найти более точные и удобные способы ранней диагностики и выстроить понятный путь пациента от первых симптомов до лечения.

Предложенный метод капсульной эндоскопии – комфортный и безболезненный. Человеку достаточно проглотить видеокапсулу PillCam Crohn’s Capsule System – это инновацион­ный неинвазивный метод диагностики, обеспечивающий визуализацию желудочно-кишечного тракта без применения традиционных инвазивных процедур.

Похожая на обыкновенную таблетку капсула оснащена внутри двусторонними мини-камерами, источником света, батареями и передатчиком сигнала. По мере продвижения естественным путем она передает до 100 тыс. высокоточных изображений слизистой желудочно-кишечного тракта, позволяя выявлять патологические изменения. Кстати, в регионе и в Казахстане такая технология применяется впервые. Она существенно расширяет возможности диагностики, поскольку обследуются и технически труднодоступные отделы кишечника.

По словам руководителя управления здравоохранения Наримана Ермека, инновацион­ная апробация метода капсульной диагнос­тики широко и успешно используется в мировой практике.

– После совместной оценки, полученной учеными Центра науки и здоровья и членами координационного экспертного совета при управлении здравоохранения, такое исследование будет рекомендовано Минздраву для возможного введения стандарта в практику оказания медицинской помощи населению. Отмечу, что мы совместно с учеными центра проводим работу по привлечению подобного рода грантовых исследований, так как это один из финансовых инструментов, позволяющих совместить науку и практику для оказания медпомощи пациентам, – сказал Нариман Ермек.