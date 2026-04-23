Информативно и безболезненно

Медицина
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

У жителей региона появилась уникальная возможность бесплатного обследования в рамках реализации научного проекта, получившего грантовую поддержку Министерства науки и высшего образования. Предложенный Центром науки о жизни и здоровье при Кокшетауском университете им. Ш. Уалиханова проект проводят в гас­троэнтерологическом отделении городской больницы Кокшетау.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам врача-онколога высшей категории, ведущего специалиста республики в области общественного здравоохранения, онкоэпидемиологии и клинической эпидемио­логии Нурбека Игисина, одна из ключевых проблем современного здравоохранения – поздняя диагностика заболеваний толстого кишечника, включая колоректальный рак. Это приводит к высокой доле запущенных форм и неблагоприятным исходам болезни.

В рамках проводимого исследования будут проанализированы данные пациентов. Ученые и врачи оценят, насколько эффективно работают существующие программы скрининга, проследят, как меняется заболевание в целом. Главная задача – найти более точные и удобные способы ранней диагностики и выстроить понятный путь пациента от первых симптомов до лечения.

Предложенный метод капсульной эндоскопии – комфортный и безболезненный. Человеку достаточно проглотить видеокапсулу PillCam Crohn’s Capsule System – это инновацион­ный неинвазивный метод диагностики, обеспечивающий визуализацию желудочно-кишечного тракта без применения традиционных инвазивных процедур.

Похожая на обыкновенную таблетку капсула оснащена внутри двусторонними мини-камерами, источником света, батареями и передатчиком сигнала. По мере продвижения естественным путем она передает до 100 тыс. высокоточных изображений слизистой желудочно-кишечного тракта, позволяя выявлять патологические изменения. Кстати, в регионе и в Казахстане такая технология применяется впервые. Она существенно расширяет возможности диагностики, поскольку обследуются и технически труднодоступные отделы кишечника.

По словам руководителя управления здравоохранения Наримана Ермека, инновацион­ная апробация метода капсульной диагнос­тики широко и успешно используется в мировой практике.

– После совместной оценки, полученной учеными Центра науки и здоровья и членами координационного экспертного совета при управлении здравоохранения, такое исследование будет рекомендовано Минздраву для возможного введения стандарта в практику оказания медицинской помощи населению. Отмечу, что мы совместно с учеными центра проводим работу по привлечению подобного рода грантовых исследований, так как это один из финансовых инструментов, позволяющих совместить науку и практику для оказания медпомощи пациентам, – сказал Нариман Ермек.

#здравоохранение #медицина #Кокшетау

Популярное

Все
В десятке сильнейших
Дух романтики и героизма
Сеют зерно, надеются на подсолнечник
Наследие Назира Торекулова станет национальным достоянием
Проект «Безопасный город» показывает высокие результаты в Кызылорде
Сенат ратифицировал меморандум с МВФ о создании регионального центра в Алматы
Музыкант Deep Purple исполнил гимн Казахстана на концерте в Алматы
Укоренить принцип «Закон и Порядок»
Поддержать инициативу Казахстана
Сваха как архитектор счастья
Социализация без барьеров
Витрина для инноваций и площадка для конкретной работы
В Лондоне состоялась премьера «Дьявол носит Prada 2»
В Приаралье становится больше зеленых зон
Для достижения общих целей
Когда яблони цветут
Исследовать и популяризировать культурное наследие
Алия Рустемова освобождена от должности вице-министра здравоохранения
Реальность, призывающая к действиям
Астана принимает ключевых игроков евразийской логистики
Поздравили фронтового связиста
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане изменили схему движения автобусов
Для учебы и спорта

Читайте также

Минздрав выявил нарушения в обороте бесплатных лекарств
Сбор просроченных лекарств объявили в Алматы
Связь теории с практикой
Медпомощь станет доступнее

