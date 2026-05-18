От концепции – к реальным проектам

Не просто актуальной повесткой, а важной частью системной госполитики становятся сегодня в Казахстане вопросы экологии и устойчивого развития. На уровне государства последовательно усиливается внимание к формированию со­вре­менной и эффективной модели обращения с отходами, а также минимизации их негативного воздействия на окружаю­щую среду.

В этой связи следует напомнить, что в последний день 2025-го – 31 декабря – Правительством Казахстана была утверж­дена Концепция управления всеми видами отходов на 2026–2030 годы. Соответствующее постановление, подписанное Премьер-министром страны, определило стратегические ориентиры на среднесрочную перспективу. Документ направлен на системное совершенствование механизмов обращения с отходами, развитие инфраструктуры их переработки и внедрение современных экологических стандартов.

Одну из ключевых ролей в решении поставленных задач призвано сыграть акционерное общество «Жасыл даму», выступающее оператором в сфере расширенной ответственности производителей (РОП) и выполняющее значимые функции в части проведения соответствую­щей государственной политики, развития инфраструктуры и координации взаимодействия между участниками рынка.

– Система должна быть направлена на улучшение качества окружающей среды и продвижение принципов циркулярной экономики. Задачи, стоящие перед нашей организацией, – подчеркнул заместитель председателя правления АО «Жасыл даму» Нуржан Кабдолданов, – носят комплексный характер и охватывают сразу несколько направлений: создание условий для повышения экологической эффективности отрасли, внедрение устойчивых, самоокупаемых и наиболее эффективных механизмов обращения с отходами.

Отдельное внимание, по его словам, уделяется цифровой трансформации. Речь о том, чтобы переводить технологические процессы рециклинга в цифровой формат и использовать современные технологические решения на качественно новом уровне. В первую очередь это касается повышения транспарентности данных, что позволит точнее отслеживать потоки отходов и быстрее принимать по ним управленческие решения.

Также важной частью работы компании остается поддержка проектов, связанных с переработкой отходов, снижение экологи­ческой нагрузки, а также участие в проведении государственной экологической политики. Рассматриваемая в этом контексте Концепция по управлению отходами, по мнению Нуржана Кабдолданова, окажет существенное влияние на эффективность работы компании, поскольку одним из основных условий успешной и слаженной деятельности выступает наличие единых и понятных правил.

– Прежде всего концепция задаст более четкие единые стандарты для всех участников рынка. Это упростит взаимодействие, снизит административные издержки и позволит нам работать более системно, – пояснил представитель руководства АО «Жасыл даму».

Отвечая на вопрос о том, насколько эффективно сегодня осуществляются программы по охране окружающей среды, в том числе в рамках ГЧП, Нуржан Кабдолданов в качестве примера привел механизм льготного финансирования.

– На сегодняшний день эффективность программ по охра­не окружающей среды можно оценивать по конкретным мерам поддержки и итогам их реализации. В частности, «Жасыл даму» финансирует проекты в сфере управления отходами за счет утилизационных платежей через АО «Фонд развития промышленности». Льготное финансирование позволяет предприятиям увеличивать мощности по сортировке и переработке отходов, приобретать специализированную технику для вывоза ТБО, а также успешно претворять в жизнь проекты по строительству новых мусороперерабатывающих заводов, – пояснил он.

Новые механизмы уже дают реальные результаты. К примеру, по состоянию на 1 апреля 2026 года Инвестиционным штабом при Министерстве экологии и природных ресурсов (МЭПР) рассмотрено и одобрено 63 проекта, по итогам ввода которых в эксплуатацию ожидается дальнейший рост доли сортируемых и перерабатываемых отходов. Среди них можно отметить проекты ТОО «Экошина» в городе Шымкенте и ТОО «Едил и компания» в Костанайской области по переработке автомобильных шин. Их совокупная мощность составляет 4 800 тонн шинной резины в год. При выходе на полную мощность объем ежегодной переработки достигнет 22 тыс. тонн.

В Костанайской области запущен проект ТОО «Рудный-АБАТ-2006», связанный с сортировкой твердых бытовых и строительных отходов. Предприя­тие начало работу в IV квартале 2025 года и сейчас обрабатывает около 850 тонн вторсырья, постепенно увеличивая объемы.

В Акмолинской области приобретена специализированная техника для вывоза твердых бытовых отходов. Одной единицей спецтехники обеспечивается вывоз 50 кубических метров отходов в день, что в совокупности составляет 1 400 кубометров в месяц.

– Еще один значимый проект успешно реализован в Алматы. ТОО «AK Tәртіп» закупило 50 единиц спецтехники для вывоза твердых бытовых отходов, – отметил Нуржан Кабдолданов, добавив, что в случае реализации всех одобренных мероприя­тий ожидается дальнейший значительный положительный результат, в том числе в части увеличения объемов сортировки и переработки отходов по стране.

Наряду с осуществлением отраслевых инициатив и развитием инфраструктуры важным фактором остается вовлеченность населения. Здесь стоит отметить, что интерес к экологической повестке постепенно растет: все больше граждан поддерживают раздельный сбор отходов, участвуют в экологических акциях и переходят к более осознанному потреблению. Особенно это заметно в крупных городах. Кстати, при поддержке АО «Жасыл даму» совместно с другими организациями в некоторых ЖК столицы в качестве пилотного проекта установлены контейнеры для раздельного сбора отходов.

Однако говорить о массовой и системной вовлеченности пока преждевременно. И во многом это связано с тем, что в отдельных регионах инфраструктура еще недостаточно развита, а экологические привычки еще не сформированы.

– Хочу сказать, что со стороны компании ведется работа по повышению экологической культуры населения через образовательные, информационные проекты и развитие более удобной инфраструктуры. И, как показывает практика, при наличии понятных условий и доступных сервисов люди достаточно быстро включаются в соответствующие процессы, – говорит Нуржан Кабдолданов.

При этом, по его словам, дальнейшее развитие системы невозможно без деятельного учас­тия не только населения, но и бизнеса. Таким образом, все еще открытым остается вопрос готовности многих компаний к переходу на зеленые технологии.

Важными стимулами для ускорения этого процесса выступают финансовая поддержка в виде субсидий, льготное финансирование, стабильные и понятные требования со стороны государства, а также доступ к современным технологиям и экспертизе.

В то же время сохраняются и объективно существующие барье­ры в виде высокой стоимости внедрения зеленых технологий, недостаточно развитой инфраструктуры и нехватки опыта у компаний. Вместе с тем надежда все же есть: существует значительный потенциал для преодоления всех перечисленных преград за счет развития технологий и подготовки специалистов.

Важен и тот факт, что в ближайшие годы планируется активно развивать раздельный сбор и переработку отходов, повышать экологическую культуру населения и формировать современную инфраструктуру для стабильного наращивания объемов рециклинга. И есть вероятность, что такой последовательный и комплексный подход позволит не только улучшить текущую ситуацию, но и сформировать в Казахстане устойчивую, эффективную и современную сис­тему управления отходами.