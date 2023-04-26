Информацией о кредитах населения будут обмениваться страны-участницы ЕАЭС

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Как отмечается в заключении к документу, «соглашение совершено 21 декабря 2021 года в городе Москве». Документ определяет механизм, порядок и условия обмена сведениями, входящими в состав кредитных историй и направлено на создание равных условий для резидентов всех государств-членов ЕАЭС при обращении за кредитными ресурсами в банки, находящиеся на территориях других государств-членов, с одной стороны, и обеспечение для банков возможности качественной оценки рисков при принятии решений о кредитовании резидентов других государств-членов с другой, что будет способствовать развитию трансграничного кредитования в рамках ЕАЭС.

Между тем, председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова добавила, что по условиям соглашения трансграничный обмен кредитными отчетами возможен исключительно при наличии согласия самого заемщика-физического или юридического лица. При этом, такая информация предоставляется исключительно на цели заключения кредитных отношений или последующего мониторинга.

«Согласие оформляется в письменной форме или посредством подписания электронной цифровой подписью, срок действия согласия не более 6 месяцев, срок хранения согласия не менее 3 лет», - уточнила она.