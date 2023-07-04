Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысяч га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ

Сельское хозяйство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Информация о пострадавших от нашествия саранчи 10 тысячах га посевных площадей в Костанайской области не соответствует действительности. Об этом заявил и.о. председателя Комитета государственной инспекции в АПК Министерства сельского хозяйства РК Каныш Алиев, который сейчас находится в регионе, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

Напомним, с 1 июля, когда полчища саранчи атаковали поля в Костанайской области, по сообщениям фермеров, пострадало не более 500 га посевных ячменя.

Саранчовые распространились по большей части на территории Жангельдинского, Амангельдинского, Алтынсаринского и Денисовского районов. В них продолжается химическая обработка полей, завершены работы почти на 260 тысячах га, или 70% от запланированной площади.

Задействована 31 спецтехника, в том числе 9 вентиляционных опрыскивателей, 13 аэрозольных газогенераторов, 6 сверхлегких авиационных судов и 3 легких самолета.

«Мероприятия по обработке площадей на контроле у МСХ, в Костанайскую область прибыл вице-министр сельского хозяйства Абулхаир Тамабек.

Очаги распространения саранчовых были оперативно ликвидированы благодаря действиям региональных подразделений Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе.

Министерство сельского хозяйства призывает не распространять непроверенную информацию. Достоверные данные публикуются на официальных интернет-ресурсах госорганов», – отметили в ведомстве.

#сельское хозяйство #Костанайская область #МСХ #саранча #АПК

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Информацию о пострадавших от саранчи 10 тысяч га посевов в Костанайской области опровергли в МСХ
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