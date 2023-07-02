Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга

Сельское хозяйство
253
Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Информацию по ситуации с нашествием саранчи в Костанайской области прокомментировали в ГУ «Костанайская областная территориальная инспекция комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК»,  передает Кazpravda.kz.

Фото: stop-klopu.com

По состоянию на 1 июля 2023 года обследования на выявление стадных саранчовых по Костанайской области проведено на площади 1 625,0 тыс.га. Из них оказалось заселенными 445,174 тыс.га, в том числе выше экономического порога вредоносности 266,118 тыс.га. Наибольшая площадь распространения отмечена в Жангельдинском районе – 241,978 тыс.га, из них обработано 226,043 тыс. га, и в Амангельдинском районе – 14,275 тыс.га, вся данная площадь обработана. 

Кроме того, со стороны Жангельдинского района, были зафиксированы факты перемещения саранчи на приграничные территории Наурзумского района, в том числе на посевы некоторых местных сельхозтоваропроизводителей, без значительного ущерба. На данный момент основная масса саранчовых передвинулись с сельскохозяйственных посевов обратно в степь Жангельдинского района. 

Защитные мероприятия против стадных саранчовых проводятся ежедневно, однако ситуация осложняется тем, что погодно-климатические условия не всегда позволяют проводить химические обработки, такие как дождь, сильные ветра с порывами, высокие температуры. 

Химические обработки, возможно проводить только в утреннее и вечернее время суток при температуре ниже +25С градусов. На сегодня все обработки идут и продолжаются с помощью наземных вентиляторных опрыскивателей, авиации и газогенераторов. 

По данным МСХ все технические средства имеются, проводятся химические обработки, предприняты меры по устранению риска распространения стадных саранчовых на большие площади. Имеется достаточный запас химических препаратов и техники.

#Костанайская область #саранча

Популярное

Все
Страдающим эпилепсией детям проводят уникальные операции в Таразе
Полчища саранчи атаковывают поля в Костанайской области: видео
Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днем домбры
Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга
Масштабный пожар в Алматинской области ликвидирован
Пожар в  Приморском лесничестве в ВКО локализован
Без вести пропавшего замначальника отдела полиции нашли мертвым
Девушка выпала из окна четвертого этажа и выжила: видео
На сцене Театра «Астана Опера» проходит международный фестиваль «Опералия»
Количество экстремальных погодных и природных явлений, связанных с изменением климата, во всем мире возрастает
Трагедия на американских горках в Швеции: один человек погиб, 9 пострадали
Океан нуждается в защите
Замначальника отдела полиции Акмолинской области пропал без вести в Кокшетау
Высоко сижу, далеко гляжу
В подделке документов по техосмотру подозревают работницу страховой компании в Караганде
Уволен замакима района в Караганде из-за происшествия на детской площадке
Закрывайте двери!
YuMi спасает джунгли
Токаев провел внеочередное заседание Совета Безопасности
Внеочередное заседание Совета Безопасности состоится сегодня
Атакуют… сверчки
Более 80 сайгаков утонули в реке в Карагандинской области
На Бухтарминском водохранилище потушили условный пожар на теплоходе
Трехлетнего ребенка спасли из охваченной огнем квартиры в Павлодаре
Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы в праздничные дни
В Алматинской области горят заросли камыша в заповеднике
Президент выразил соболезнования семье Димаша Кудайбергена
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Почти три года назад они уехали из столицы в село, сделав осознанный шаг к свободной и экологичной жизни во благо всем
Задержаны сотрудники управления специализированной службы охраны – ДП Актюбинской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Высокая миссия зергера
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
В Восточном Казахстане отмечают острый голод на инженерные и рабочие кадры
БАКАД запустили в Алматинской области
Задержанный покончил с собой в полицейском авто в Алматы
Казахстанец захлебнулся, спасая тонущую девушку в Таиланде
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Завтра отцу казахской мультипликации Амену Хайдарову исполнится 100 лет со дня рождения
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
Электронную биржу труда интегрировали с сервисом inDrive.Работа
Как решается проблема с пробками и автобусами в Астане
Прививать правильную идеологию будущим полицейским должны правильные люди
Пантеон семи святых

Читайте также

Полчища саранчи атаковывают поля в Костанайской области: ви…
В Казахстане введут запрет на экспорт маточного поголовья к…
Почти 120 га леса возвращены государству в Акмолинской обла…
Численность овец увеличилась в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]