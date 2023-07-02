Саранчовое нашествие в Костанайской области: результаты мониторинга

Информацию по ситуации с нашествием саранчи в Костанайской области прокомментировали в ГУ «Костанайская областная территориальная инспекция комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК», передает Кazpravda.kz.

Фото: stop-klopu.com

По состоянию на 1 июля 2023 года обследования на выявление стадных саранчовых по Костанайской области проведено на площади 1 625,0 тыс.га. Из них оказалось заселенными 445,174 тыс.га, в том числе выше экономического порога вредоносности 266,118 тыс.га. Наибольшая площадь распространения отмечена в Жангельдинском районе – 241,978 тыс.га, из них обработано 226,043 тыс. га, и в Амангельдинском районе – 14,275 тыс.га, вся данная площадь обработана.

Кроме того, со стороны Жангельдинского района, были зафиксированы факты перемещения саранчи на приграничные территории Наурзумского района, в том числе на посевы некоторых местных сельхозтоваропроизводителей, без значительного ущерба. На данный момент основная масса саранчовых передвинулись с сельскохозяйственных посевов обратно в степь Жангельдинского района.

Защитные мероприятия против стадных саранчовых проводятся ежедневно, однако ситуация осложняется тем, что погодно-климатические условия не всегда позволяют проводить химические обработки, такие как дождь, сильные ветра с порывами, высокие температуры.

Химические обработки, возможно проводить только в утреннее и вечернее время суток при температуре ниже +25С градусов. На сегодня все обработки идут и продолжаются с помощью наземных вентиляторных опрыскивателей, авиации и газогенераторов.

По данным МСХ все технические средства имеются, проводятся химические обработки, предприняты меры по устранению риска распространения стадных саранчовых на большие площади. Имеется достаточный запас химических препаратов и техники.