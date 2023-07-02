Полчища саранчи атаковывают поля в Костанайской области: видео

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На них видно, что над полями саранча кружится целыми стаями.

"Саранча появилась вчера и уже 10 га атаковала. Мы, фермеры, не знаем что делать, и травить не можем: бензина нет, отравы тоже. Если саранча съест всю траву, то мы не знаем, как заготовить корм животным", - говорит глава КХ "Алмас".

Однако в Министерстве сельского хозяйства сообщили, что повреждений посевов сельскохозяйственных культур не отмечено. На данный момент проводятся мониторинговые и защитные мероприятия, обработка.

"249,3 тыс. га земель обработано в Костанайской области против итальянского пруса. Это составляет 64% от запланированной площади обработки. Отметим, в регион заблаговременно доставлен весь необходимый объем препаратов, определены поставщики услуг по химобработке", - сообщили в МСХ.

Отметим, ранее на территории Костанайской области прогнозировалось распространение стадных саранчовых на площади 422,9 тыс. га, в том числе итальянского пруса на 387,4 тыс. га и азиатской саранчи на 35,5 тыс. га.

В целом по Казахстану на борьбу со стадными саранчовыми вредителями из республиканского бюджета выделено 3,8 млрд тенге, предназначенных на закуп пестицидов, услуг по их хранению, транспортировке и применению.

Для координации работы во всех областях созданы оперативные штабы во главе с заместителями акимов. Принимаются все меры по своевременному и качественному проведению работ против стадных вредителей в текущем году.

Кроме того, постоянно отслеживается ситуация с саранчовыми на приграничных территориях. В соответствии с Соглашениями о взаимном сотрудничестве осуществляется обмен информацией о фитосанитарной обстановке с министерствами сельского хозяйства Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики.