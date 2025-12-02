Инфраструктура СЭЗ и ИЗ: Бектенов поручил разработать детальный план
В документе будут указаны конкретные сроки и источники финансирования приоритетных проектов
В ходе заседания Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что наибольшая часть индустриальных проектов страны реализуется на территориях специальных экономических и индустриальных зон. Это подчеркивает их ключевую роль как опорных площадок индустриализации, сообщает Kazpravda.kz
«Поручаю Министерству промышленности совместно с министерствами национальной экономики, финансов, акиматами регионов сформировать детальный план по обеспечению инфраструктурой приоритетных СЭЗ и ИЗ с указанием конкретных сроков и источников финансирования», – подчеркнул Олжас Бектенов.