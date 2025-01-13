Инклюзивный спектакль с аудиодескрипцией показали в театре кукол Алматы

На сцене Государственного театра кукол Алматы прошел спектакль «Волк и семеро козлят», который впервые сопровождался аудиодескрипцией для детей с нарушением зрения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: qazaqculture.com

Как пишет Qazaqculture.com, это событие стало важным шагом в развитии инклюзивного искусства в Казахстане, призванным подарить детям с особыми потребностями яркие эмоции, радость общения с искусством и незабываемый опыт кукольного и театрального волшебства.

Ранее сотрудники нескольких казахстанских театров прошли обучение созданию аудиодескрипции. Это позволило сотрудникам кукольного театра сделать постановку «Волк и семеро козлят» доступной для незрячих и слабовидящих зрителей.

Аудиодескрипция – словесное описание визуальных элементов спектакля, которые передаются через наушники незрячим зрителям. Во время спектакля аудиодескриптор описывает происходящее на сцене между репликами героев, не перекрывая их голоса. Это помогает детям с нарушением зрения полностью погрузиться в атмосферу театра и ощутить магию сценического действия.

«Для алматинского театра кукол этот показ – не только новая ступень в развитии, но и значимый вклад в социальную миссию театра. За 90 лет своей истории он неизменно стремился к инновациям и расширению границ искусства. Сегодня, открывая двери в волшебный мир кукол для каждого ребёнка, театр подтверждает свое стремление быть местом для вдохновения», – отметил директор театра кукол Алмат Амангелді.

Знакомая всем сказка «Волк и семеро козлят» в театре кукол оживает в яркой постановке с выразительными кукольными персонажами и захватывающим музыкальным сопровождением.

Смелость и семейная любовь становятся основой увлекательного спектакля. Аудиодескрипция создала эффект полного погружения для детей с нарушением зрения.

Первыми зрителями спектакля стали ученики специализированной школы-интерната № 4 города Алматы, старейшего учебного заведения в Казахстане, обучающего незрячих и слабовидящих детей.

Перед показом для них была организована экскурсия по театру, где они смогли познакомиться с куклами, реквизитом и декорациями. Проект реализован в результате сотрудничества театра с благотворительным фондом «Дара», направленного на поддержку инклюзивных инициатив и расширение доступности искусства для детей с особыми потребностями.