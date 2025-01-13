Инклюзивный спектакль с аудиодескрипцией показали в театре кукол Алматы

Театр,Культура
103
Дана Аменова
корреспондент

На сцене Государственного театра кукол Алматы прошел спектакль «Волк и семеро козлят», который впервые сопровождался аудиодескрипцией для детей с нарушением зрения, сообщает Kazpravda.kz

Фото: qazaqculture.com

Как пишет Qazaqculture.com, это событие стало важным шагом в развитии инклюзивного искусства в Казахстане, призванным подарить детям с особыми потребностями яркие эмоции, радость общения с искусством и незабываемый опыт кукольного и театрального волшебства.

Ранее сотрудники нескольких казахстанских театров прошли обучение созданию аудиодескрипции.  Это позволило сотрудникам кукольного театра сделать постановку «Волк и семеро козлят» доступной для незрячих и слабовидящих зрителей.

Аудиодескрипция – словесное описание визуальных элементов спектакля, которые передаются через наушники незрячим зрителям. Во время спектакля аудиодескриптор описывает происходящее на сцене между репликами героев, не перекрывая их голоса. Это помогает детям с нарушением зрения полностью погрузиться в атмосферу театра и ощутить магию сценического действия.

«Для алматинского театра кукол этот показ – не только новая ступень в развитии, но и значимый вклад в социальную миссию театра. За 90 лет своей истории он неизменно стремился к инновациям и расширению границ искусства. Сегодня, открывая двери в волшебный мир кукол для каждого ребёнка, театр подтверждает свое стремление быть местом для вдохновения», – отметил директор театра кукол Алмат Амангелді.

Знакомая всем сказка «Волк и семеро козлят» в театре кукол оживает в яркой постановке с выразительными кукольными персонажами и захватывающим музыкальным сопровождением.

Смелость и семейная любовь становятся основой увлекательного спектакля. Аудиодескрипция создала эффект полного погружения для детей с нарушением зрения.

Первыми зрителями спектакля стали ученики специализированной школы-интерната № 4 города Алматы, старейшего учебного заведения в Казахстане, обучающего незрячих и слабовидящих детей.

Перед показом для них была организована экскурсия по театру, где они смогли познакомиться с куклами, реквизитом и декорациями. Проект реализован в результате сотрудничества театра с благотворительным фондом «Дара», направленного на поддержку инклюзивных инициатив и расширение доступности искусства для детей с особыми потребностями.

#Алматы #инклюзия #театр #спектакль #аудиодескрипция

Популярное

Все
Ержана Максима встретили на родине после победы на конкурсе в ОАЭ
Возврат активов: Новый спортивный комплекс построят в Алматинской области
За год в Казахстане изъяли 22 тонны наркотиков - МВД
Более 20 человек стали жертвами пожаров в Калифорнии
Около 80 сельскохозяйственных предприятий получили аккредитацию в Китае
На 32 млрд тенге оштрафовали АО «Мангистаумунайгаз»
Разыскиваемого за мошенничество казахстанца задержали в Новосибирске
Пять человек оштрафовали за плохие дороги в Павлодарской области
Казахстанцы смогут получать свидетельство о рождении без посещения ЦОНа
Юлия Путинцева обновила личный рекорд в мировом рейтинге
Как накопить детям на образование
Столичная бригада Нацгвардии МВД РК пополнилась около 700 новобранцами
Более 3 тысяч работодателей наказаны за нарушение трудовых прав
На семь лет осудили жителя столицы за неоднократную дачу взятки
Алан Курмангалиев выступит на WTT Youth Contender в Тунисе
Toyota завершила первый этап строительства уникального «умного города»
Размер стипендий студентов, магистрантов и докторантов назвали в Миннауки
До 25 градусов мороза ожидается в Казахстане в ближайшие три дня
На 42% увеличен объем воды в Северном Арале
Air Astana обязали выплатить компенсацию семье Зере
Закон Республики Казахстан
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Сигареты подорожают в РК
Областная филармония в Кызылорде планировала купить 300 картин на завышенную сумму
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Обозначена официальная политическая повестка
«Нацфонд - детям»: сколько денег перевели на счета достигших совершеннолетия казахстанцев
Президент ознакомился с работой завода по производству электровозов
ОАЭ, Южная Корея, Доминикана: в каких странах скрывались казахстанские преступники
Как обезопасить свой аккаунт в WhatsApp от взлома
Свыше 55 тыс. нарушителей выявили казахстанские пограничники за год
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Рождеством Христовым
Казахстанские студенты готовятся ко Всемирной зимней универсиаде в Италии
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Инструмент повышения благосостояния
Посылы, обращенные к аграрной науке
Жизнь можно сделать слаще и полезней
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Секс за золото: как живут женщины на нелегальных приисках Амазонки
Год единства и созидания
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Целый месяц рассчитывался за покупки найденной картой житель Аксая
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Интерактивные уроки ведут в... театре кукол
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
Новые госнаграды появились в Казахстане
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом

Читайте также

Прием заявок на конкурс для профессиональных художников про…
Триумф на родине Болливуда
Глава Минкультуры пояснила новшества, которые ждут «Казахфи…
Алматинцев приглашают посетить выставку «Тұран таулары»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]