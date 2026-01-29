Общественный фонд «Қазақстан халқына» уделяет особое внимание образованию. В фокусе – равный доступ к обучению для каждого ребенка, независимо от места проживания и состояния здоровья.

Общественное объединение «Организация инвалидов «Центр помощи людям с инвалидностью» в 2023 году выступило с инициативой. Так появился проект фонда «QH Доступная среда от порога до порога». Его цель – повышение качества жизни детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и создание безбарьерной среды в организациях образования.

– В рамках проекта мы оснащаем школы современными гусеничными подъемниками, обеспечивающими безопасный и удобный доступ для детей с особыми образовательными потребностями. Также предусмотрено обучение персонала школ правилам эксплуатации оборудования, – сообщил официальный представитель, руководитель центра координации программ и проектов фонда «Қазақстан халқына» Чингиз Шарапиев.

По его словам, подъемники поз­воляют безопасно перемещать детей по лестничным пролетам как внутри зданий, так и на открытом воздухе, включая наклонные поверхности. На вид – это кресло на колесах, высотой 120 см. Устройство имеет автоматический гусеничный механизм, который регулируется по наклону, а скорость движения меняется в зависимости от ситуа­ции. Подъемник выдерживает нагрузку до 130 килограммов и питается от электросети.

Проект был реализован в 2023–2024 годах. Такими подъемными устройствами были оснащены 80 школ в Астане, Алматы и Шымкенте. Как отметил Чингиз Шарапиев, при отборе объектов учитывалось количество детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся в конкретных школах. В общей сложности фонд профинансировал поставку 113 гусеничных подъемников на сумму 84,75 млн тенге.

В Астане, например, проект был успешно реализован в школе-гимназии № 65 им. Магжана Жумабаева. Придя туда, мы застали момент, когда детей поднимали на этом спецустройстве по лестнице. Заместитель директора по учебной работе Карлыгаш Жаканова, ответственная за сопровождение детей с особыми образовательными потребностями, отмечает, что школа участвует в проекте уже третий год. Фонд поставил им четыре подъемника, которые используются детьми регулярно.

– В прошлом учебном году у нас обучались 25 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а в этом году – восемь учеников. Основной диагноз у них – детский церебральный паралич. Передвигаются они в школе на колясках и очень нуж­даются в помощи этих подъемных устройств, – сказала заместитель директора.

Инструктаж по работе с оборудованием прошли два сотрудника.

– Управлять подъемником несложно. Сначала ребенка подводим к лестнице. Затем нажимаем на кнопку, чтобы опустить гусеничный механизм. После этого подъемник наклоняем к лестнице и устройство автоматически поднимает коляску. Есть панель управления и цифровой дисплей: кнопки «вверх» и «вниз», индикатор угла наклона гусеничного паллета, кнопки регулировки скорости, – делится педагог-ассистент Махамбет Дощанов.

Надо сказать, что инклюзивная система в 65-й школе выстроена комплексно. В учреждении работают 28 педагогов-ассистентов и три индивидуальных помощника. Всего здесь знания получают 272 ребенка с особыми образовательными потребностями. Карлыгаш Жаканова отмечает, что работа с детьми строится на основе заключений психолого-медико-педагогической комиссии. Для каждого ученика формируется индивидуальная образовательная траектория.

Проект «QH Доступная среда от порога до порога» – лишь часть системной работы фонда «Қазақстан халқына» в сфере образования. Проекты запускаются на основе общественного запроса, реализуются в партнерстве с профильными организациями и компаниями, а затем передаются на баланс учреждений. Так, за годы работы фонд поддержал 97 специальных школ по всей стране, оснастив в каждой от трех до семи кабинетов современным оборудованием.

Параллельно развиваются проекты по поддержке сельского образования: оснащение опорных, малокомплектных школ, внедрение в них онлайн-обучения. Отдельного внимания заслуживает и пилотный проект по обеспечению детей техническими средствами реабилитации (ТСР), реализуемый совместно с Министерством труда и социальной защиты населения.

– В четырех регионах страны было выдано около 400 ТСР для детей, которые не могут ходить или стоять. Используется по­этапная модель, при которой семьи осваивают одно оборудование, фиксируют прогресс, затем возвращают его и переходят на следующий уровень. Процесс сопровождается обучением родителей и онлайн-связью с реабилитологами, – отметил официальный представитель фонда Чингиз Шарапиев.

По его словам, по итогам двух лет работы уже зафиксированы случаи, когда дети начали стоять и полноценно ходить. Это большое достижение, и фонд намерен продолжать реализацию таких проектов.