Иностранца наказали за публикацию запрещенных религиозных роликов

19-летний житель Атырау на своей личной странице в Tik-tok публиковал противоправные материалы религиозного содержания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антитеррористический центр РК

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Данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками управления по делам религий Атырауской области.

Молодой человек, оказавшийся гражданином Республики Узбекистан, привлечен к адмответственности.