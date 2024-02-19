Иностранца наказали за публикацию запрещенных религиозных роликов
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19-летний житель Атырау на своей личной странице в Tik-tok публиковал противоправные материалы религиозного содержания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Антитеррористический центр РК
Данный факт был выявлен в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками управления по делам религий Атырауской области.
Молодой человек, оказавшийся гражданином Республики Узбекистан, привлечен к адмответственности.
– Специализированный суд по административным правонарушениям Атырау наложил штраф в размере 50 МРП по статье "Нарушение законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях", – отметили в центре.