Иностранцы больше не будут платить туристский взнос в Казахстане

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Приказом министра туризма и спорта РК от 27 декабря 2023 года за № 347 в правила уплаты туристского взноса для иностранцев внесены изменения, согласно которым на всей территории Казахстана будет действовать нулевая ставка. Об этом сообщили в Министерстве туризма и спорта РК, передает Kazpravda.kz.

Изменения вводятся в действие 9 января текущего года.

Постановление правительства РК от 5 ноября 2011 года №787 «Об утверждении Правил уплаты туристского взноса для иностранцев» было подписано главой Кабмина в ноябре 2021 года.