В Алакольском заповеднике спасли сибирскую косулю

Животное некоторое время находилось без движения, сообщает Kazpravda.kz

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По данным Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК, во время рейдового осмотра инспекторы обнаружили сибирскую косулю, застрявшую на льду.

Благодаря оперативным действиям животное было спасено и возвращено в безопасную среду.

Напомним, сибирская косуля — грациозное животное семейства оленевых. Обычно косуля весит около 35–50 килограммов. Стройное тело длиной до полутора метров венчает узкий череп с широкими рогами. Мех серо-рыжеватого цвета, который выполняет функцию маскировки. В зимнее время косуля обрастает толстым и пушистым мехом, помогающим легко переносить морозы.

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