Институциональная перезагрузка

«В эпоху тотальной цифровизации и искусственного интеллекта Курултаю придется работать в ускоренном темпе для оперативной адаптации национального законодательства к стремительно меняющимся реалиям в цифровой матрице. Это критически важная задача, поскольку она будет определять готовность Казахстана к участию в глобальной конкуренции. Надеюсь на то, что Курултай сможет стать ведущим фактором технологического прогресса», – подчеркнул Глава государства.

Как подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на последнем совместном заседании Сената и Мажилиса, Курултаю предстоит повысить скорость и качество законотворчества, организовать эффективную деятельность квалифицированных экспертов и консультантов. Особые требования к новому Парламенту обусловлены не только внутренними реформами, но и стремительно меняющейся мировой повесткой – в том числе технологической.

В последние годы Казахстан последовательно реализует курс на обновление государственных институтов. Конституционная реформа, совершенствование избирательного законодательства, расширение политической конкуренции и перераспределение полномочий между ветвями власти, переход к однопалатному Парламенту – Курултаю были направлены на создание более сбалансированной системы управления.

Выборы в Курултай – это не просто очередной электоральный цикл, а перевод реформ из нормативной плоскости в практическую. Как отметил Президент, Курултай – важнейший символ Нового ­Казахстана. Он призван стать платформой для открытого общенационального диалога, и именно по его работе народ будет оценивать, насколько результативными оказались реформы.

Кроме того, ​согласно новой Конституции, именно после выборов в Курултай предстоит формирование Правительства, состава Қазақстан Халық кеңесі и назначение ряда ключевых должностных лиц. Таким образом, эта электоральная кампания не только определяет политическую архитектуру страны на многие годы вперед, но и запус­кает процесс институциональной перезагрузки всей политической модели.

«Особенность нового избирательного цикла заключается в том, что эти выборы зафиксируют переход от устоявшейся по форме и бикамеральной структуре законодательной ветви власти к ее однопалатному формату, – отмечает политолог Эдуард Полетаев в своем telegram-канале. – Выступая 30 июня на последнем совместном заседании двухпалатного Парламента, Глава государства призвал провести эту электоральную кампанию на высоком уровне, чтобы стать примером открытой и справедливой конкуренции. По его мнению, конкуренция между партиями усилится, а казахстанцы примут в ней самое активное участие».

Избирательная кампания по выборам в Курултай стартовала одновременно со вступлением в силу новой Конституции Респуб­лики ­Казахстан – именно 1 июля 2026 года Президент подписал Указ о назначении дня выборов на 23 августа. В тот же день Центральная избирательная комиссия провела первое заседание в рамках нынешней электоральной кампании, ­утвердив ее календарный план и основные этапы.

Стоит напомнить, что Курултай будет состоять из 145 депутатов. В законодательство о выборах Казахстана внесены изменения, согласно которым выдвижение кандидатов происходит исключительно по партийным спискам – то есть 23 авгус­та казахстанцы будут голосовать не за конкретные кандидатуры, а за партии. В Курултай пройдут те из них, кто наберет 5% и более голосов избирателей.

Центральная избирательная комиссия допустила к участию в кампании семь ­политических объединений – это партия «Respublica», Народная партия Казахстана, ­Казахстанская партия зеленых «Байтақ», Общенациональная социал-демократи­ческая партия, партия «Әділет», партия «Ауыл», Демократическая партия ­Казахстана «Ак жол». Партия «Amanat», которая сейчас находится в процессе реорганизации в связи с объединением с партией «Әділет», уведомила ЦИК, что от учас­тия в выборах отказывается.

«Такое крупное полити­ческое событие будет своеоб­разным смот­ром политических партий, их работы в межвыборный период, организационных и кадровых возможностей, прошлой депутатской деятельности», – отмечает Эдуард Полетаев.

Действительно, любая избирательная кампания становится серьезным экзаменом для всех политических сил страны: партиям недостаточно просто заявить о своей программе – необходимо предложить обществу реалистичное видение дальнейшего развития Казахстана, подкрепленное конкретными инициативами. Именно способность партий вести содержательную работу с избирателями станет одним из главных показателей зрелос­ти партийной системы.

Важно также принимать во внимание, что успешная реализация принципа ­«Слышащее государство» серьезно изменила и повысила требования граждан к качеству представительства своих интересов на уровне принятия решений. Другими словами, современное об­щество ожидает от парламентариев не только участия в законотворчестве, но и постоянного диалога с населением, готовности оперативно реагировать на возникающие вызовы и запросы со стороны избирателей.

Именно поэтому будущий состав Курултая будет оцениваться преж­де всего по способности выражать интересы различных социальных групп и обеспечивать обратную связь между государством и обществом. От эффективности этой коммуникации во многом будет зависеть доверие граждан к обновленной политической системе.

В то же время выборы – это не только соревнование кандидатов и партий, но и проверка уровня гражданской ответственности самих избирателей. Активное участие населения в обсуждении программ, общественных дебатах и голосовании будет свидетельствовать о формировании устойчивой политической культуры. Именно гражданская вовлеченность делает институт выборов полноценным демократическим механизмом.

Формирование Курултая завершит важный этап реализации конституционной реформы и откроет следующий цикл государственного строительства. Перед новым Парламентом будет стоять комплекс исключительно важных и требующих неотложных решений задач: обеспечить законодательное сопровождение масштабных преобразований, укрепить общественное доверие, подтвердить эффективность обновленной политической модели. Именно поэтому предстоящие выборы можно рассматривать как один из наиболее значимых политических рубежей, значение которого выходит далеко за рамки обычной электоральной кампании.