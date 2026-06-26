Электоральная кампания началась

Первое заседание Центральной избирательной комиссии РК в рамках электоральной кампании по выборам депутатов Курултая РК, назначенным на 23 августа 2026 года, прошло вчера в Астане под председательством главы ЦИК Нурлана Абдирова.

Как отметил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РК Мухтар Ерман, утверждение Календарного плана означает официальный старт избирательной кампании. Документ определяет последовательность и сроки проведения всех избирательных процедур, обеспечивает их своевременную организацию и создает равные правовые условия для всех участников избирательного процесса в соответствии с Конституцией и Конституционным законом «О выборах в Республике Казахстан».

Согласно Календарному плану, со 2 по 13 июля до 18.00 политические партии смогут выдвинуть партийные списки. После проверки соответствия кандидатов требованиям Конституции и Конституционного закона «О выборах» Центральная избирательная комиссия осуществит их регистрацию, которая завершится не позднее 18.00 23 июля, то есть за 30 дней до дня голосования.

Предвыборная агитация будет проводиться после 18.00 часов 23 июля и до 00.00 часов 22 августа 2026 года. 22 авгус­та является днем тишины, в течение которого проведение предвыборной агитации не допускается.

Не позднее 16 июля будут опубликованы границы избирательных участков и составы участковых избирательных комиссий. 2 августа местные исполнительные органы передадут списки избирателей участковым избирательным комиссиям, а с 7 августа избиратели смогут ознакомиться со списками и проверить правильность внесенных в них сведений.

Голосование состоится 23 августа с 07.00 до 20.00 часов по местному времени. После закрытия избирательных участков начнется подсчет голосов, а итоги выборов Центральная избирательная комиссия установит в течение десяти дней.

Особое внимание секретарь ЦИК Шавхат Утемисов заострил на том, что порядок выдвижения партийных списков построен на принципах открытости и внутрипартийной демократии.

– Конституционный закон «О выборах» создает для всех политических партий равные условия участия в выборах. Каждая партия, соответствующая установленным требованиям, имеет возможность выдвинуть свой партийный список. При этом процедура выдвижения и регистрации четко регламентирована: от принятия решения высшим органом партии до проверки документов Центральной избирательной комиссией. Такой подход обеспечивает прозрачность и единообразное применение законодательства, – сказал он.

Также отметим, что партия «Amanat» приняла решение о присоединении к партии «Әділет» и проводит организационные и правовые мероприятия. В этой связи «Amanat» направила письмо ЦИК с уведомлением об отказе участия в выборах.

Отдельное внимание на заседании уделено требованиям и ограничениям, предъявляемым к кандидатам в депутаты Курултая. В частности, кандидатом не может быть лицо, признанное судом недееспособным, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также признанное судом виновным в совершении коррупционного преступления или коррупционного правонарушения.

В ходе заседания также был разъяс­нен порядок регистрации партийных списков, включая требования, предъявляемые к их формированию. Законодательством установлено, что женщины, молодежь и лица с инвалидностью должны составлять в совокупности не менее 30% от общего числа кандидатов, включенных в партийный список.

Наряду с этим в целях создания правовых и организационных условий для деятельности международных наблюдателей Центральная избирательная комиссия приняла постановление «О некоторых вопросах деятельности наблюдателей иностранных государств, международных организаций, представителей иностранных средств массовой информации в период проведения выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, назначенных на 23 августа 2026 года».

Постановлением также предусмотрена возможность осуществления наблюдения представителями иностранных средств массовой информации при наличии аккредитации Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

– Принятие данного постановления обеспечивает необходимые правовые условия для участия международных наблюдателей в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан и определяет порядок их деятельности в соответствии с законодательством, – отметил Мухтар Ерман.

Подводя итоги, Шавхат Утемисов остановился на том, что все предусмотренные законодательством процедуры направлены на обеспечение равных условий участия политических партий в выборах, прозрачности избирательного процесса и соблюдения конституционных принципов законности и открытости.