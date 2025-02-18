Инцидент в ИВС Енбекшиказахского района: уволены виновные, усилен контроль

Закон и Порядок
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

МВД сообщило, что по ситуации в Алматинской области проведена проверка

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Наряду с этим, по данному факту возбуждено уголовное дело, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на телеграмм канал Polisia.kz.

Установлено, что видеосъемку осуществлял бывший сотрудник ИВС, предавший интересы службы. Он использовал для этого личный мобильный телефон. За грубое нарушение служебной дисциплины он уволен по отрицательным мотивам с лишением специального звания.

Всего за грубое нарушение служебной дисциплины и ненадлежащий контроль к строгой дисциплинарной ответственности привлечены 16 руководителей и сотрудников вплоть до освобождения от занимаемых должностей в дисциплинарном порядке, включая начальника ИВС.

Министерство внутренних дел принципиально пресекает подобные нарушения. Они наносят ущерб репутации всей правоохранительной системы и бросают тень на добросовестных сотрудников, которые ежедневно выполняют свой долг, обеспечивая безопасность граждан.

В связи с произошедшим усилен контроль за режимом в ИВС: внедрены дополнительные меры видеомониторинга, начаты внеплановые проверки в учреждениях аналогичного типа. 

#Алматы #проверка #ИВС

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