Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Департамент АЗРК по городу Алматы выявил признаки злоупотребления доминирующим положением в деятельности ТОО «INVIVO Business», выступающего лицензиатом бренда INVIVO, сообщает Kazpravda.kz

Как выяснилось, ТОО «INVIVO Business» заключало договоры комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга) с субъектами рынка лабораторных услуг, предусматривающие запрет сотрудничества с его конкурентами в течение 24 месяцев после расторжения договора франчайзинга.

Эти договоры создавали препятствия в предпринимательской деятельности широкому кругу субъектов рынка в 16 городах РК. ТОО «INVIVO Business» добровольно исполнило уведомление антимонопольного органа, исключив из договоров нормы, ограничивающие конкуренцию.

Благодаря принятым мерам были защищены права 143 субъектов рынка лабораторных услуг, отметили в департаменте.