Иран готов предоставить Казахстану современные технологии полива

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Ирана в Казахстане Али Акбаром Джоукаром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минводы

Фото: Минводы

Стороны обсудили обмен опытом и технологиями для сокращения потерь воды при транспортировке и поливе посевных площадей.

В частности, иранские компании готовы предоставить Казахстану современные системы полива, использующие подземные воды, а также автоматические установки капельного орошения, подающие влагу напрямую к корням растений.

Благодаря этим технологиям в Иране удалось значительно сократить расходы воды на выращивание риса, увеличив, при этом, урожайность.