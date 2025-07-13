Иран заявил, что готов сотрудничать с МАГАТЭ "в новой форме"

В мире
415

Запросы МАГАТЭ по сотрудничеству с Ираном будут рассматриваться Высшим советом национальной безопасности в каждом конкретном случае, заявил глава МИД Ирана Аббас Агарчи, передает Kazpravda.kz

Фото: JOE KLAMAR/AFP/Getty Images

Тегеран утверждает, что не останавливал сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако это сотрудничество "приобрело новую форму". "С данного момента отношения с МАГАТЭ будут регулироваться Высшим советом национальной безопасности (ВСНБ)", - приводит заявление министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи иранское государственное агентство Mehr в субботу, 12 июля.

"Запрос агентства на продолжение сотрудничества с Ираном будет рассматриваться ВСНБ в каждом конкретном случае, и решения будут приниматься с учетом вопросов безопасности", - подчеркнул глава иранской дипломатии.

Арагчи указал, что приближение к ядерным объектам Исламской Республики, которые подверглись атакам Израиля и США, "в настоящее время создает риски, включая распространение радиоактивных материалов и взрывы". "И мы считаем, что вопрос безопасности является предметом, вызывающим беспокойство, когда инспекторы (МАГАТЭ. - Ред.) приближаются к этим объектам", - добавил он.

Что касается будущих переговоров об иранской ядерной программе, то тут Тегеран не станет поддерживать никакого соглашения, не допускающего деятельности по обогащению урана в Исламской Республике, заявил Арагчи. Кроме того, предметом переговоров должна быть именно ядерная программа, а не иранская ракетная программа, указал дипломат.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Ранее этот закон поддержал парламент Исламской Республики. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль назвал тогда решение Тегерана о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ "абсолютно неверным сигналом". Действий Ирана не одобрила даже важная союзница Ирана - Россия.

#переговоры #Иран #МАГАТЭ #ядерная программа

Популярное

Все
Назначен директор новой Службы КНБ
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Сильная жара накроет Казахстан
21,5 млрд тенге возвращенных активов пойдут на строительство сетей водоснабжения в Акмолинской области
В Сеуле зафиксирована рекордная жара
Развитие цифровых сервисов обсудил Бектенов с гендиректором «Яндекс Global»
«Астана Балет» завершил сезон грандиозной премьерой кантаты-балета «Carmina Burana»
Концерт ко Дню домбры прошел в столичном амфитеатре
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
Акмолинский полицейский взял «золото» на World Police and Fire Games 2025
Подземные толчки ощущались на юге Казахстана
Более 500 алматинцев вложились в финпирамиду UILI BOLAYIK
Мультиспортивный турнир «Игры Будущего» в 2026 году пройдет в Астане
Димаш выступил на концерте с легендами мировой оперы во Вьетнаме
Башни Нотр-Дама снова откроют для туристов
Какие меры принимают в РК для сокращения разрыва в образовании между городом и селом
Минздрав и крупные фармкомпании договорились о снижении цен на препараты
Голливудские звезды примут участие в фестивале Comic Con Astana-2025
Sadraddin и Рухия Байдукенова представили Казахстан на фестивале искусств стран ШОС
Казахстанские штангисты с рекордами выиграли чемпионат Азии
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Закон Республики Казахстан
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Действенная система защиты прав и безопасности женщин и детей
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК

Читайте также

Мощный тайфун образовался у берегов Японии
В Анкаре вспыхнул пожар в 26-этажном доме
В Японии запустили сервис по «аренде» бабушек
В Кыргызстане будут штрафовать за фейки в Интернете

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]