Запросы МАГАТЭ по сотрудничеству с Ираном будут рассматриваться Высшим советом национальной безопасности в каждом конкретном случае, заявил глава МИД Ирана Аббас Агарчи, передает Kazpravda.kz

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Тегеран утверждает, что не останавливал сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако это сотрудничество "приобрело новую форму". "С данного момента отношения с МАГАТЭ будут регулироваться Высшим советом национальной безопасности (ВСНБ)", - приводит заявление министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи иранское государственное агентство Mehr в субботу, 12 июля.

"Запрос агентства на продолжение сотрудничества с Ираном будет рассматриваться ВСНБ в каждом конкретном случае, и решения будут приниматься с учетом вопросов безопасности", - подчеркнул глава иранской дипломатии.

Арагчи указал, что приближение к ядерным объектам Исламской Республики, которые подверглись атакам Израиля и США, "в настоящее время создает риски, включая распространение радиоактивных материалов и взрывы". "И мы считаем, что вопрос безопасности является предметом, вызывающим беспокойство, когда инспекторы (МАГАТЭ. - Ред.) приближаются к этим объектам", - добавил он.

Что касается будущих переговоров об иранской ядерной программе, то тут Тегеран не станет поддерживать никакого соглашения, не допускающего деятельности по обогащению урана в Исламской Республике, заявил Арагчи. Кроме того, предметом переговоров должна быть именно ядерная программа, а не иранская ракетная программа, указал дипломат.

2 июля президент Ирана Масуд Пезешкиан подписал закон о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ. Ранее этот закон поддержал парламент Исламской Республики. Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль назвал тогда решение Тегерана о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ "абсолютно неверным сигналом". Действий Ирана не одобрила даже важная союзница Ирана - Россия.