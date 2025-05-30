На территории Жонгар-Алатауского государственного национального природного парка фотоловушка зафиксировала редкий и скрытный вид хищника – снежного барса, сообщает Kazpravda.kz

Фото: t.me/qazfwc

По информации Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, уникальные кадры были получены в рамках планового экологического мониторинга.

Ирбис занесён в Красную книгу Казахстана и относится к исчезающим видам. Его появление свидетельствует о благополучном состоянии экосистемы и эффективности проводимых природоохранных мероприятий.

Недавно на территории Государственного национального природного парка «Кольсайские озёра» в объектив одной из фотоловушек вновь попался бурый тянь-шаньский медведь, занесённый в Красную книгу Казахстана.

Кроме того, в Иле-Алатауском государственном национальном природном парке была зафиксирована редкая встреча с индийским дикобразом — животным, занесенным в Красную книгу Казахстана.

Также ранее стало известно, что в Устюртском государственном заповеднике произошло знаменательное событие: переднеазиатский леопард в пятый раз попал в объектив фотоловушки, продемонстрировав уникальную красоту дикой природы.

А на территории Государственного национального природного парка «Кольсайские озёра» в объектив одной из фотоловушек, установленных с целью мониторинга дикой природы, вновь попал снежный барс, занесённый в Красную книгу Казахстана.