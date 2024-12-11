«Искаженная статистика, незавершенные проекты» – Смаилов раскритиковал субсидирование в АПК

Глава ВАП отметил, что сельское хозяйство демонстрирует низкий вклад в ВВП – в среднем около 5%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов заявил, что субсидирование произвело ограниченный эффект на развитие сельского хозяйства страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ВАП

На пленарном заседании Мажилиса он представил депутатам итоги аудита эффективности использования госсредств, выделенных на субсидирование сельского хозяйства.

«По его словам, за последние 10 лет МСХ принималось несколько программных документов, большинство из которых не были доведены до логического завершения. Все они ставились на утрату досрочно, на середине пути их реализации. Постоянно менялись приоритеты. Это препятствовало построению эффективной системы государственной поддержки отрасли. А искаженные статистические данные оказали негативное влияние выстраиванию четких ориентиров», - заявил Смаилов.

Как результат, отдельные целевые индикаторы были признаны чрезмерно амбициозными и в конце скорректированы в сторону снижения. Но даже это не позволило обеспечить успешную реализацию более 40% целевых индикаторов Концепции развития АПК.

«Виды и направления субсидий постоянно меняются. Механизмы их предоставления также менялись в процессе реализации. Более 70 изменений только за 5 лет! В таких условиях сельхозтоваропроизводителям требуется немало усилий для адаптации к новшествам. Это справедливо порождает недоверие к мерам господдержки», - заявил спикер.

В то же время объемы субсидирования наращиваются, однако вопросы их эффективного использования остались.

«Все это привело к выплате 5 млрд тенге субсидий более 2,5 тыс. субъектов, которые прекратили свою деятельность до или после получения субсидий. Почти 3 тыс. получателей субсидий на 5,4 млрд тенге и вовсе не являлись субъектами АПК. При таких условиях говорить об эффективности субсидирования не приходится», - заключил глава ВАП.

Он резюмировал, что по результатам аудита выявлены 142 млрд тенге неэффективного планирования и использования бюджетных средств, 2 млрд тенге финансовых нарушений. Экономические потери и упущенная выгода оценочно составили 5 млрд тенге. В бюджет возмещено и восстановлено почти 2 млрд тенге. По 4 фактам материалы переданы в правоохранительные органы, 322 материала направлены для привлечения к административной ответственности.